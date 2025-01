Investe un Carabiniere e sperona una "gazzella": in manette uno dei ladri delle ville di Pino

A Pino Torinese i Carabinieri arrestano uno dei "predoni" delle ville. Domenica in via Eremo, attorno alle 20.30, i militari hanno intercettato e fatto scattare le manette per un trentaduenne di origini albanesi residente a Torino: l'uomo è stato sorpreso mentre attendeva i complici, impegnati appunto a commettere un furto in un’abitazione in quella via.

Carabinieri investito

Gli uomini dell'Arma erano stati allertati da una chiamata al 112 fatta da un residente, che riferiva di aver notato un’auto sospetta aggirarsi nella zona interessata. All'arrivo delle forze dell'ordine il presunto malvivente ha tentato di darsi alla fuga – era a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata con targa estera – cercando di investire i Carabinieri e speronando il mezzo militare: uno dei due militari ha riportato un trauma ad una gamba con 10 giorni di prognosi e il mezzo è stato danneggiato.

Nonostante ciò i Carabinieri sono riusciti a immobilizzare l’uomo ed arrestarlo mentre i complici sono fuggiti. All’interno dell’autovettura dell’arrestato è stato rinvenuto materiale da scasso ed altra refurtiva sulla quale sono in corso accertamenti per rilevarne la provenienza. Per l'albanese le accuse sono di furto in abitazione in concorso, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Furto al centro commerciale

Sempre domenica, nel primo pomeriggio, i Carabinieri sono intervenuti all'interno centro commerciale To Dream in corso Romania. In un negozio di una nota catena di cosmetici i militari hanno arrestato un ventiduenne di origini peruviane, sorpreso mentre tentava di rubare profumi ed altri prodotti da un espositore. Il giovane era in compagnia di altri tre complici che si sono dati alla fuga.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al commerciante. Per il ragazzo l'accusa é di mentre di furto aggravato in concorso.