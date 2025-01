La beffa dei camper rom, sgomberati per le Universiadi si spostano solo di pochi isolati

Allarme a Mirafiori nord per un nuovo stazionamento di camper rom a due passi dalla chiesa del Gesù Redentore, tra via Dandolo, via Pertinace e corso Siracusa. La segnalazione poche ore dopo lo sgombero del parcheggio di corso Tazzoli, chiesto a gran voce dalle famiglie delle case popolari ed eseguito in pompa magna dalle forze dell’ordine per via dell’inizio delle Universiadi.