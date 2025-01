PEPE: continua l’accumulo delle whale mentre WEPE spinge in presale

Il mercato delle criptovalute sta attraversando una grande svolta che si è rivelata attraente per alcune balene di PEPE. Nonostante una crescente svendita che ha visto fino a 287 milioni di dollari in liquidazioni combinate di criptovalute, le balene di PEPE stanno comprando durante il calo.

Secondo i dati di Spot on Chain, almeno due balene di PEPE hanno effettuato enormi acquisti nelle ultime 24 ore. L’accumulo non sembra limitato al token principale di Pepe the Frog ma anche alla nuova meme coin dedicata, ovvero Wall Street Pepe (WEPE), la cui prevendita ha già superato i 47 milioni di dollari e potrebbe rivelarsi uno dei token più sorprendenti del 2025.

La situazione delle whale PEPE

Secondo i dati di Spot on Chain, una nuova balena di PEPE, con l'identificativo di indirizzo "0x8f5," ha ritirato 280 miliardi di token da Binance oggi. Questo enorme quantitativo di PEPE, del valore di circa 5 milioni di dollari, rappresenta uno degli ultimi acquisti effettuati da questa balena nelle ultime 24 ore.

Un'altra balena di PEPE, "0xb1a," ha investito 3,72 milioni di USDC per acquistare 200,4 miliardi di PEPE. Questa whale è particolarmente interessante poiché i record di Spot on Chain mostrano che hanno perso circa 1,45 milioni di dollari nel trading di PEPE. Scommettere su PEPE è molto facile considerando il prezzo attuale della meme coin. Al momento della scrittura, CoinMarketCap fissa il prezzo a 0,00001724 dollari, in crescita dell’1,71% nelle ultime 24 ore. Il profilo a sette giorni è comunque ancora negativo, con una perdita globale del 16,09%.

Posizionarsi su PEPE è una mossa intelligente con questo livello di ribasso, classificandosi tra i peggiori performer nella top 100. Tuttavia, ciò aumenta le probabilità di un rimbalzo del prezzo imminente, situazione che sembra profilarsi all’orizzonte.

Tra le meme coin stabilite nell'ecosistema, PEPE è probabilmente una delle preferite dalle whale. Questo sottolinea la sua correlazione con Ethereum, le cui balene hanno anche accumulato PEPE durante una svendita in corso.

Nell'ultimo mese, l'afflusso delle whale di PEPE è aumentato del 4.479% in un solo giorno, mostrando la sua attrattiva complessiva. L'attuale valore dell'Indice di Forza Relativa (RSI) di PEPE è 46, indicando quanto sia ipervenduto, un buon setup per un cambio di tendenza. Il volume di trading di PEPE di quasi 1 miliardo di dollari conferma anche una profonda liquidità di mercato che può alimentare un significativo interesse aperto da parte degli investitori.

Wall Street Pepe (WEPE) può essere il token del 2025

Oltre all’accumulo di PEPE, è necessario analizzare anche la situazione della presale di un altro token dedicato a Pepe the Frog, ovvero Wall Street Pepe. Questo, secondo gli analisti di settore, potrebbe rivelarsi una sorpresa per il 2025, trattandosi di una meme coin che punta a democratizzare l’investimento in criptovalute, schierandosi dalla parte dei piccoli investitori e smarcandosi dalle whale, che dominano il mercato.

L’unica strategia efficace per contrastare le whale, infatti, è quella di unirsi, ed è proprio su questo principio che si basa la missione dell’esercito WEPE. Attraverso il token nativo WEPE, verrà costituito un gruppo esclusivo di investitori con accesso privilegiato a informazioni riservate, analisi di mercato e strumenti di trading avanzati, tutti progettati per facilitare strategie condivise mirate a massimizzare i guadagni.

Wall Street Pepe ha rapidamente catturato l’attenzione della community, che si è mobilitata sui canali ufficiali come la pagina X e il gruppo Telegram, totalizzando un totale di oltre 50.000 follower. I risultati della prevendita sono già straordinari, stabilendo nuovi record nel panorama delle ICO, non solo nel settore delle meme coin.

Per acquistare i token WEPE non bisogna far altro che collegare un wallet compatibile con la presale, come Best Wallet, che permette di gestire tutte le proprie cripto in modo semplice e veloce. Dopodiché, scambiando ETH, USDT o BNB, sarà possibile ottenere WEPE al prezzo di 0,0036647 dollari. Vale la pena ricordare, infine, che questo prezzo non resterà tale a lungo e continuerà ad aumentare fino a quando la presale non giungerà a conclusione. Dopodiché, con il listing sugli exchange, il prezzo potrebbe moltiplicarsi ulteriormente in base alla richiesta.

Vai alla presale di Wall Street Pepe