Al San Luigi di Orbassano Direzione Strategica Aziendale al completo

A seguito della riconferma da parte della Giunta Regionale del Direttore Generale dell’Azienda, Davide Minniti ha concluso la designazione dei suoi stretti collaboratori mantenendo Salvatore Di Gioia, in qualità di Direttore Sanitario, e nominando Roberto D’Angelo Direttore Amministrativo dell'azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano.

“Ringrazio il Presidente e l’Assessore per la fiducia espressa nel riconfermare il mio ruolo che condivido con il Direttore Sanitario che ringrazio per tutto il lavoro svolto; sono fiducioso che l’arricchimento professionale apportato dal dott. D’Angelo per l’ambito amministrativo ci permetterà di raggiungere gli obiettivi dei prossimi anni”.

Dopo il primo incontro di venerdì con il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi nel corso del quale sono stati presentati tutti i direttori generali delle Aziende sanitarie, oggi la Direzione Strategica Aziendale incontra tutti i Direttori, Dirigenti e Coordinatori delle Strutture dell’Area Sanitaria, Amministrativa e Tecnica per condividere le strategie e programmazione aziendale 2025.