Metro 1, Consiglio comunale aperto: Rivoli e Collegno insieme per il cantiere della linea 1

I Comuni di Rivoli e Collegno invitano tutti i cittadini a partecipare al Consiglio Comunale aperto che si svolgerà giovedì 16 gennaio 2025 alle ore 19:30 presso il Centro Congressi di Via Dora Riparia n.2 a Rivoli.

Il Consiglio Comunale sarà dedicato all’aggiornamento sull’avanzamento dei lavori di prolungamento della Linea 1 della Metropolitana e sul Protocollo d’intesa di riqualificazione di Corso Francia.

Le amministrazioni comunali hanno organizzato questo incontro per fare il punto della situazione sullo stato dei lavori, porre l’attenzione sul tema e raccogliere le opinioni e le proposte dei cittadini.



“L’avanzamento della Linea 1 della metropolitana è un pilastro fondamentale per il futuro della mobilità sostenibile nelle nostre città. Questo Consiglio Comunale aperto vuole essere un momento di trasparenza e confronto con i cittadini, che sono i principali beneficiari di questo grande progetto, ti cui vogliamo per il bene delle nostre città vedere il compimento dell’opera.” hanno dichiarato i Sindaci Errigo e Cavallone.

Errigo e Cavallone, con De Francia e Manfredi, sottolineano l'importanza di un confronto aperto e costruttivo per garantire che i lavori della metropolitana procedano in tempi certi e rispondano al meglio alle esigenze di tutti i cittadini.



Sarà possibile seguire in presenza oppure tramite la diretta streaming dal canale Youtube della Città Di Rivoli.