Sprint generation challenge: premiati i vincitori tra gli "atleti della mente"

Parallelamente al dibattito scientifico svoltosi ieri durante il WORLD CONFERENCE, la due giorni di Sprint Generation - Sport, Rischio, Innovazione e Tecnologia - prevede la fase finale del Progetto #TO25Brainstorm (l’iniziativa di “confronto e sfida tra cervelli” lanciato dal Comitato Organizzatore nel 2022 e svoltosi nel mondo universitario nazionale e internazionale): la Sprint Generation Challenge.

La Poster Session è stata inaugurata presso la Sala Athenaum del Rettorato dell’Università di Torino, una location suggestiva che accoglierà per tutta la durata dei FISU Games i poster realizzati dei team partecipanti, mentre il 15 gennaio alle orre 10.00, con l'evento Sprint Generation Awards presso la Cavallerizza Reale, i poster saranno valutati dalla commissione composta dai rappresentanti delle 4 Università Partner, del Comitato, di Camera di commercio di Torino e un legale rappresentante per validare il tutto. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, mentre i primi 10 discuteranno i loro progetti alla commissione e al pubblico. Infine, i primi 3 saranno i vincitori della Sprint Generation Challenge a cui verrà assegnato un premio in denaro.

LA CHALLENGE

Nata con il coinvolgimento attivo delle 4 Università Piemontesi (l'Università di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università di Scienze Gastronomiche) e con il contributo di Camera di commercio per mettere a confronto i nuovi “atleti della mente” nel sviluppare idee innovative su 9 tematiche di natura scientifica, legate ai temi e alle sfide del momento (cambiamenti climatici, sostenibilità energetica e capacità di creare coesione sociale e nuovi modelli di lavoro), il progetto #TO25Brainstorm ha portato alla selezione di 33 team, i quali prenderanno parte alla fase finale SPRINT Generation Challenge.

Ogni squadra presenterà un poster sintesi del progetto con cui ha preso parte alla challenge. I poster saranno oggetto di una Poster Session presso il Rettorato dell'Università di Torino e rimarranno esposti nei giorni successivi ai FISU World Giochi Universitari Mondiali Invernali sotto forma di mostra rivolta ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado in un percorso di avvicinamento all'Università

La sfida culminerà il 15 gennaio con l'evento di premiazione Sprint Generation a cui sono invitati a partecipare tutti i team. Durante l'evento saranno annunciati i primi 10 classificati che dovranno discuteranno i loro progetti davanti alla commissione e al pubblico. I migliori 3 progetti, scelti a insindacabile giudizio dell'organizzazione, saranno i vincitori della Sprint Generation Challenge e si aggiudicheranno un premio in denaro del valore rispettivamente di 40,000 per il primo classificato, €20,000 per il secondo classificato ed €12,000 per il terzo grazie al contributo messo a disposizione da Camera di commercio di Torino.

Dichiarazione del Presidente Del Comitato Organizzatore Dei Torino 2025 FISU World University Games Alessandro Ciro Sciretti