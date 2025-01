Convegno su Giovanni Gentile al centro Pannunzio, Pompeo (Pd): "Perché la Regione non ha concesso contributi?"

“Ho presentato un’interrogazione per sapere dall’Assessore regionale alla Cultura per quali motivi non sia stato concesso un contributo regionale al convegno riguardante Giovanni Gentile, una figura complessa e importante della filosofia italiana, finalizzato a stimolare un dibattito critico sul suo pensiero e sul contesto storico in cui operò, organizzato dal Centro Pannunzio, una delle istituzioni culturali più prestigiose del Piemonte e dell’Italia, nata con l’obiettivo di promuovere i valori democratici, liberali e civili ispirati al pensiero e all’opera di Mario Pannunzio, figura centrale della cultura italiana del Novecento” spiega la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo.

“Nel corso del tempo – prosegue la Consigliera regionale Pd – il Centro Pannunzio si è distinto come un punto di riferimento per il dibattito intellettuale, culturale e storico, favorendo il dialogo tra diverse generazioni di studiosi, intellettuali e cittadini e rappresenta un presidio fondamentale per la tutela della memoria storica e la promozione di una cultura del confronto e della tolleranza. Tra le iniziative recenti promosse dal Centro si colloca proprio il convegno dedicato a Giovanni Gentile e stupisce che, nonostante l’elevata qualità e la rilevanza culturale dell’evento, la Regione Piemonte non abbia concesso il contributo richiesto. Questa decisione sembrerebbe in netto contrasto con il ruolo che il Centro Pannunzio svolge nel panorama culturale italiano”.

“Attendo dall’Assessore alla Cultura una risposta in tempi rapidi per chiarire i motivi dell’esclusione di questo importante momento di confronto dai contributi regionali” conclude Laura Pompeo.