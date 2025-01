Sicurezza, Ricca (Lega): “Necessari provvedimenti per tutelare le forze dell’ordine"

“I continui scontri nelle strade e nelle piazze di Torino, che si sono allargati a macchia d’olio anche ad altre città del nostro Paese, stanno rendendo impossibile la vita e il lavoro delle forze dell’ordine. La proposta della Lega, che intende accelerare su provvedimenti necessari e di buon senso come quello che fornisce il patrocinio gratuito a poliziotti e militari indagati o processati per fatti accaduti durante le attività di servizio, va nella direzione di non lasciare solo chi ogni giorno rischia in proprio per garantire la sicurezza a tutti cittadini": così Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

"Come gruppo Lega in Piemonte pretendiamo che al presidio organizzato dal Presidente del Consiglio regionale nei prossimi giorni venga dato sostegno attivo anche a questa iniziativa”, ha concluso Ricca.