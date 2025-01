Arriva alla 20esima edizione la “Mostra Minerali di Grugliasco”

Torna anche quest'anno la “Mostra Minerali di Grugliasco” giunta alla 20esima edizione e organizzata dagli “Amici della mostra minerali di Grugliasco” in collaborazione con al Pro Loco e la società Le Serre e con il patrocinio del Comune.

L'appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 gennaio dalle 9 alle 18 presso il padiglione espositivo "La Nave" nel parco culturale “Le Serre” in via Tiziano Lanza 31.

L'ingresso è gratuito e per i bambini ci saranno omaggi luccicanti!

Per informazioni è possibile contattare in orario serale i signori Turinetto (347 8554997) e Barbero (340 2246859), oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica fabio.barbero1973@gmail.com, o ancora visitare la pagina Instagram “MOSTRA.MINERALI.GRUGLIASCO, o quella Facebook “AMICI DELLA MOSTRA MINERALI DI GRUGLIASCO”.