Dungeons & Dragons in biblioteca per far socializzare i giovani

A None si inizia l’anno con un tiro di dado, ma non un dado qualunque: quello a 20 facce di Dungeons & Dragons.

Questo celebre gioco di ruolo ambientato in un mondo di spade e magia, infatti, a partire da oggi, giovedì 16 gennaio, sarà il protagonista del laboratorio ‘Game Lab’. L’appuntamento è rivolto a tutti i giovani dai 12 ai 17 anni e si terrà ogni giovedì dalle 16 alle 19, in biblioteca (piazza Michele Ghiop 2).

È un laboratorio sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e inserito nel progetto ‘Chiedimi se sono felice’, nato per rispondere all’esigenza di aiutare i giovani a stare meglio nella propria comunità attraverso iniziative volte alla promozione delle connessioni interpersonali, delle relazioni sociali e alla creazione di una rete di supporto in grado di far sentire accolta e compresa l’utenza giovanile.

Nello specifico, il ‘Game Lab’, richiama la modalità dei giochi di ruolo per sbloccare le emozioni dei ragazzi, creare fiducia ed elaborare sentimenti, attraverso la proiezione in un mondo fantastico, dove ricrearsi diventa un momento catartico e liberatorio.

Il laboratorio, ideato dalla collaborazione con la Cooperativa Accommazzi, inizia con un piccolo gruppo di 5-6 ragazzi, sperando presto di raggiungere sempre più adesioni.