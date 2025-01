Intelligenza artificiale e Pepe: arriva MIND of Pepe (MIND), la nuova meme coin con agente IA

Emerso dai recenti sviluppi in campo di intelligenze artificiali, MIND of Pepe è un progetto che punta ad attrarre investimenti di dimensioni considerevoli. Si tratta infatti di una meme coin che si qualifica come primo agente IA ispirato al meme Pepe the Frog nello spazio Web3. Con oltre un milione di dollari raccolti nelle prime 24 ore, è ormai evidente che l’interesse degli investitori sia catalizzato sul settore in crescita. D’altronde, questa presale offre un’opportunità unica: l’accesso al token al prezzo più basso prima che esploda sugli exchange centralizzati e decentralizzati.

Intelligenze artificiali e criptovalute: un sodalizio importante

Le criptovalute e le intelligenze artificiali sono sempre più legate e lo dimostrano i token più recenti che hanno avuto esplosioni significative, guadagnando sempre più trazione negli ultimi mesi. VIRTUAL, per esempio, è un token che è cresciuto esponenzialmente dal lancio, allo stesso modo di AI16Z che vanta un market cap di oltre 1,5 miliardi di dollari.

Il settore è in costante crescita e sta facendo registrare aumenti giornalieri degni di nota, con una capitalizzazione di mercato globale superiore ai 50 miliardi di dollari. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, quindi, soprattutto per gli investitori che vogliono seguire i trend del momento. La fiducia istituzionale è forte, quindi il panorama è assolutamente pronto per l’arrivo di un progetto come MIND of Pepe che punta a spingere ulteriormente l’asticella delle performance di questi token un po’ più in alto.

Dominando la scena delle prevendite, ci si aspetta una forte trazione di MIND che sta già conquistando gli spazi social, divenendo il prossimo progetto virale su cui puntare.

Tutti i dettagli su MIND of Pepe

MIND of Pepe è un agente IA che migliora autonomamente, per questo definita come intelligenza artificiale adattiva, offrendo un valore senza pari per i detentori del token nativo MIND. Operando da sé e utilizzando tecnologie all'avanguardia per aggiornarsi costantemente, MIND of Pepe ha un potenziale di crescita esponenziale. Tutto ciò avviene tramite l’analisi continua dei social media, identificando le tendenze prima che acquisiscano trazione.

Le informazioni raccolte, vengono poi inviate ai detentori di MIND in maniera del tutto esclusiva. In questo modo i trader possono prendere decisioni informate seguendo i trend dell’ultimo momento, senza doversi perdere in analisi approfondite da eseguire autonomamente: MIND of Pepe fa tutto da solo. Ma non si tratta di una semplice intelligenza artificiale che riporta dati, ma può persino influenzare i mercati plasmando le conversazioni e interagendo sui canali social.

Grazie all’accesso al proprio wallet blockchain e le dApp, può eseguire manovre di mercato significative a beneficio dei possessori di MIND, ciò include il lancio di token esclusivi e accesso anticipato ai nuovi progetti. Opportunità di investimento preventive, quindi, che danno valore strategico al trading degli investitori.

Come acquistare MIND

MIND of Pepe è più di una semplice meme coin, è un passo verso il futuro della blockchain e delle intelligenze artificiali. Combinando intelligenza autonoma con il potere virale della cultura dei meme, il progetto offre ai suoi possessori la possibilità di prosperare in un mercato in rapida evoluzione.

Per assicurarsi ora i token MIND, basta visitare il sito web ufficiale di MIND of Pepe e collegare un wallet come Best Wallet. I token possono essere acquistati utilizzando ETH, USDT o anche una carta di credito. Il costo attuale è di 0,0031259$, che aumenterà man mano che la presale passa alle fasi di vendita successive.

Il tasso di rendimento annuale, identificato dall’APY di staking, è per ora del 1.290%, un valore che però sta scendendo molto velocemente perché sono tantissimi gli investitori che bloccano i token subito dopo l’acquisto. Garantendosi in questo modo ritorni sul lungo periodo. Gli investitori interessati non devono lasciarsi sfuggire l’occasione perché stando alle analisi di mercato, MIND sarà uno dei progetti più interessanti su cui puntare nel 2025.

Gli utenti di Best Wallet godono di vantaggi aggiuntivi, tra cui aggiornamenti in tempo reale, intuizioni di mercato e la possibilità di monitorare i propri investimenti pre-listing direttamente nell'app. Per chi è interessato a Best Wallet, può essere scaricato da Google Play o dall'Apple App Store.

