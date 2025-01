Con mollica o senza? In via Rattazzi lavori in corso e un cartello affittasi: dove sarà il negozio idolo dei social?

Il giorno dopo l'annuncio sui social e il video diventato virale, non si placa la curiosità per l'arrivo anche a Torino di "Con mollica o senza?", il locale di salumeria e prodotti da asporto diventato un vero fenomeno di costume sul web e sui social, soprattutto tra i giovanissimi.



Dopo gli indizi che erano sparsi all'interno del video pubblicato da Steven Basalari (socio di Donato De Caprio), basta un sopralluogo nelle vie del centro di Torino per cercare di aggiungere elementi alla ricerca di conferme sul negozio che ospiterà la futura attività.



Dalle inquadrature - anche se in notturna - sembrava di riconoscere alle spalle dei protagonisti proprio il dehors di McBun, altro noto marchio del settore food torinese. Dunque, che quella fosse via Rattazzi non c'erano dubbi. Ma ci sono anche altri due elementi che lasciano pensare che la collocazione definitiva di Con Mollica o senza? possa essere proprio a pochi passi da via Lagrange e da Porta Nuova. Esattamente di fronte al luogo in cui parlavano i due soci arrivati a Torino per visionare spazi e possibili collocazioni, ci sono due negozi attualmente chiusi.



Uno, appeso alla saracinesca, porta un cartello "Affittasi" che lascerebbe pensare alla ricerca di nuovi occupanti. Ma poche vetrine prima c'è addirittura un altro negozio (decisamente somigliante a quello che compare come cornice della parte finale del video, quando i protagonisti si spostano al suo interno) in cui addirittura ci sono lavori in corso. Una ristrutturazione, che proprio stamattina vedeva un camioncino di colore bianco parcheggiato pochi metri davanti al negozio e alcuni muratori all'intenrno, intenti a ristrutturare il locale.



Nuovi indizi, insomma, che si sommano a quelli del video social. E che fanno aumentare ancora di più l'acquolina in bocca e la curiosità dei tanti follower che ormai seguono quotidianamente le vicende del negozio made in Napoli.