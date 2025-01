A Pinerolo ‘Fantasmi in festa’ per aiutare la Stazione di Posta

Un attore, bloccato da una tempesta, si rifugia in un castello misterioso, abitato da personaggi curiosi e affascinanti. È questa la trama di ‘Fantasmi in festa’, la commedia che verrà messa in scena domani sera, sabato 18 gennaio, alle 20,45, al Teatro Incontro di via Caprilli 31 a Pinerolo. La compagnia Affetti Collaterali sosterrà la causa della Stazione di Posta di piazza Santa Croce, una struttura dedicata all’inclusione delle fasce più disagiate della popolazione, gestita dalla Caritas Diocesana.

Il gruppo è composto da attori e tecnici con gravi disabilità visive. L’offerta minima è di 12 euro per adulti e 8 per i bambini dai 5 ai 12 anni, gratis per gli altri. Per prenotazioni: 348 3648699.