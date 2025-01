I Lego arrivano in biblioteca per favorire la socialità

La biblioteca Alliaudi di Pinerolo apre le porte ai Lego, per un’esposizione unica nel suo genere dove uno spazio solitamente dedicato ai libri e allo studio, diventa un ambiente dinamico e accogliente da riscoprire.

‘LEGgo in Alliaudi’ è un evento che rientra nell’ambito del progetto ‘Giovani in Biblioteca’, per rendere questi luoghi posti di aggregazione per le nuove generazioni.

L’esposizione, finanziata dal Circolo dei Lettori di Pinerolo, vedrà esposti i Lego dell’associazione Torino Bricks, alcuni dei quali saranno a tema Fisu Games, per richiamare le Universiadi Invernali che si stanno svolgendo in questo periodo.

A presentare la rassegna ci sarà Radio Beckwith che parteciperà all’evento con riprese e interviste.

“Molti ragazzi, purtroppo, pensano che la biblioteca sia un luogo noioso, pieno di libri, dove c'è tanto silenzio, mentre non è così. La biblioteca è proprio un posto dove si collega rumore con socialità” racconta Luca Crowther, ideatore e responsabile di diversi progetti finalizzati al coinvolgimento dei giovani.

La mostra dei Lego si terrà domani, sabato 18, dalle 15 alle 20 e domenica 19 gennaio dalle 10 alle 18, nel salone centrale dell’Alliaudi, in via Cesare Battisti 11.

Per tenersi aggiornati su tutti gli eventi consultare la pagina Instagram o la pagina Facebook.