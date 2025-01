"Regala il Carnevale": grande successo per la campagna promozionale dello Storico Carnevale di Ivrea

Si è conclusa lo scorso 6 gennaio la campagna promozionale "Regala il Carnevale", lanciata dalla Fondazione Storico Carnevale di Ivrea per rendere più accessibile l’ingresso alla città durante la storica manifestazione. I risultati sono stati eccezionali: sono stati venduti 2.800 biglietti, con una grande partecipazione da parte del pubblico che ha approfittato della promozione per acquistare i ticket a una tariffa speciale ridotta.

La campagna ha offerto la possibilità di acquistare il biglietto d'ingresso per la domenica di Carnevale, il prossimo 2 marzo 2025, a un prezzo scontato di 10 euro invece di 15. L'iniziativa ha coinvolto numerosi punti vendita fisici e una piattaforma online. Il periodo natalizio, tradizionalmente propizio per i regali, è stato scelto come momento ideale per invogliare a regalare un’esperienza unica legata alla storica manifestazione.

“Dopo il buon debutto dello scorso anno, abbiamo deciso di riproporre la campagna, che quest’anno ha visto un numero ancora maggiore di partecipanti,” ha commentato Emilia Sabolo, Vicepresidente della Fondazione Storico Carnevale di Ivrea. “Abbiamo voluto offrire a tutti – non solo ai residenti ma anche a chi vive lontano – la possibilità di partecipare a una delle tradizioni più celebri d’Italia a un prezzo vantaggioso. Questo periodo natalizio è stato particolarmente ricco di entusiasmo e ci ha confermato quanto il nostro Carnevale sia amato e atteso dal pubblico.”

Il successo della campagna è stato anche il risultato di una strategia mirata: la possibilità di acquistare i biglietti online, tramite il sito ufficiale storicocarnevaleivrea.it, ha reso l’acquisto comodo e accessibile a livello nazionale e internazionale. Inoltre, i punti vendita locali affiliati hanno facilitato l’accesso alla promozione, contribuendo a diffondere l'iniziativa sul territorio.

“Il risultato di quest’anno è straordinario. Il fatto che tante famiglie e gruppi abbiano scelto di acquistare i biglietti in anticipo dimostra l’interesse crescente verso il nostro Carnevale. La promozione è stata particolarmente vantaggiosa per i nuclei numerosi, che hanno potuto risparmiare, rendendo la loro esperienza ancora più speciale,” ha aggiunto Sabolo.

La vendita dei biglietti a tariffa piena è ripresa regolarmente il 7 gennaio e continuerà fino al giorno della manifestazione. I biglietti sono acquistabili tramite il sito ufficiale al prezzo di 15 euro + diritti di prevendita o presso la Galleria del Libro e gli uffici di Turismo Torino in Ivrea e Torino al prezzo di 15 euro. Come di consueto, l’ingresso rimane gratuito per i minori di 12 anni, i residenti di Ivrea, i disabili, gli Aranceri con regolare iscrizione e i personaggi che fanno parte delle componenti che sfilano durante la manifestazione.

Per ulteriori informazioni: storicocarnevaleivrea.it