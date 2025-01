Vigone: tornano i controlli con il velox sulle Provinciali

Dalla prossima settimana tornerà l’autovelox sulle Provinciali 139 e 129 a Vigone. Una serie di controlli per la sicurezza stradale, che verranno messi in campo periodicamente. Ma non è l’unica novità di questo inizio anno: “D’ora in poi utilizzeremo i verbali stampati in strada con qr-code. Tramite un telefonino dedicato a questo servizio emetteremo sia preavvisi sia verbali veri e propri – dettaglia il comandante della Polizia locale Andrea Artino –. La stampata è in pratica uno ‘scontrino’ con tutta l’informativa e un qr-code per consentire i pagamenti digitali nelle forme previste dalla legge”.

Se al conducente l’infrazione viene contestata di persona, lo ‘scontrino’ gli verrà consegnato come il vecchio verbale. Mentre in casi di assenza, come i parcheggi in divieto di sosta, lo ‘scontrino’ emesso sarà posizionato sul vetro dell’auto e varrà come l’attuale preavviso, che invita al pagamento della sanzione.

Il sistema dei verbali stampati su strada sarà applicato anche alle infrazioni dei regolamenti comunali (ad esempio abbandono di rifiuti o di deiezioni canine) e alla mancata ottemperanza alle ordinanze.