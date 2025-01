Auto imbocca i binari di corso Cairoli e si ferma dopo 100 metri, tram bloccati

È stato un sabato notte diverso per alcuni vigili urbani e dipendenti GTT. L'ennesima auto ha imboccato la sede del tram di corso Cairoli, finendo bloccata. Succede spesso che gli automobilisti provenienti da via Bonafous non si accorgano che la strada si apre a bivio, passando ai lati della corsia riservata ai tram e, soprattutto col buio, vadano a dritto entrando nella sede dei binari.

Ma la scorsa notte una vettura è andata oltre, non fermandosi nei primi metri come la maggior parte delle auto che finisce sui binari, e ha percorso più di 100 metri arrivando all'altezza di via Cavour.

Auto bloccata