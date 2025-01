A dicembre l'inflazione ha frenato, sotto la Mole. Ma rispetto a un anno fa i prezzi crescono ancora

Nel mese di Dicembre i prezzi a Torino hanno frenato rispetto al mese precedente (-0,2%), ma sull'arco dell'anno l'inflazione continua a crescere in città. Anche se con una corsa meno sfrenata di qualche tempo fa. In particolare, la differenza rispetto a dicembre 2023 è del +1,1%. Lo dice l'ufficio studi del Comune di Torino.

Cibo più caro, non l'energia

"Cara casa"

In particolare, la casa "costa" il 2,1% in più, mentre le comunicazioni sono salite dell'1,1%. Calo netto sul mese (-2,5%) per i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, ma rispetto a un anno fa si paga ancora il 3,9% in più.