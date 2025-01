"Tu scrivi, il sindaco risponde": a Collegno via al servizio per segnalare problemi e disservizi da parte dei cittadini

A partire da gennaio 2025 è attiva sul sito del Comune di Collegno la piattaforma per segnalare disservizi e malfunzionamenti sul territorio da parte dei cittadini. Si tratta di una nuova procedura che vedrà la lettura diretta di tutte le segnalazioni da parte del Sindaco Matteo Cavallone. L’iter vedrà poi lo smistamento agli uffici di riferimento e a seguire ancora la risposta con l’indicazione di come è stato risolto il disservizio o malfunzionamento segnalato o ne spiega i motivi e i tempi di risoluzione. Quest’ultimo passaggio rappresenta una novità rispetto al precedente sistema.

“Da oggi sarà visibile in homepage del sito comunale un link dal titolo SEGNALA IN COMUNE. Non appena entrati verranno richiesti alcuni dati della persona che sta segnalando, una breve descrizione del disservizio che si vuole segnalare e poi la possibilità facoltativa di caricare audio o immagini che possano aiutare a descrivere la situazione – annuncia il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. È purtroppo normale che su oltre 200 chilometri di strade di Collegno ci siano tombini da riparare, guasti ai lampioni, l’asfalto da rivedere. Con questo nuovo sistema di segnalazioni l’obiettivo è quello di accorciare le distanze tra Amministrazione e cittadini, tracciare le richieste dei cittadini all'interno della struttura comunale e allo stesso modo contribuire tutti a una città più attenta e quindi più bella. Si tratta di un procedimento completamente innovativo: ogni segnalazione verrà infatti letta direttamente da me ogni mattina e verrà smistata a tutti gli uffici di competenza. In seguito ci sarà un aggiornamento da parte dell’Amministrazione per spiegare e raccontare cosa è stato attivato dopo la segnalazione”.

Al momento è un sistema che permette di segnalare disservizi o malfunzionamenti, necessità, richieste di informazioni per i seguenti ambiti:

- Polizia Municipale e ordine pubblico

- Manutenzione di edifici comunali o strade

- Illuminazione pubblica

- Pulizia della città

- Decoro urbano

- Abbandono di rifiuti

- Manutenzione del verde

Dopo aver inserito i dati riguardanti la segnalazione, il cittadino riceverà un ticket di riepilogo con i dati inseriti. Su indicazione di quanto indicato dagli uffici di riferimento seguirà poi risposta di quanto attivato da parte dell’Amministrazione a seguito della segnalazione.

“Nel corso del tempo verrà sicuramente ampliata anche per altri settori del Comune, anche in base al tipo di segnalazioni che arriveranno da parte dei cittadini – aggiunge Cavallone -. Non è un sistema perfetto perché sicuramente dovrà essere migliorato e avrà bisogno di aggiustamenti in itinere, ma vuole innescare un processo che possa portare ad una migliore comunicazione istituzionale tra l'Ente e i cittadini. Per questo ringrazio tantissimo i dipendenti comunali che si sono messi a disposizione di questo nuovo servizio di segnalazioni, e i cittadini che utilizzeranno questo sistema con l’obiettivo di migliorare la qualità, la cura e la manutenzione degli spazi che tutti noi viviamo”.

La piattaforma segnalazioni è nella home page del Comune di Collegno, www.comune.collegno.to.it consultabile sia da cellulare che da pc. Per coloro che non avessero la disponibilità di accedere a un dispositivo o non avessero dimestichezza con il mondo digitale, è possibile recarsi per farsi aiutare a effettuare le segnalazioni all’URP Ufficio Relazioni con il Pubblico in piazza del Municipio 1, orari: lunedì: dalle 8.30 alle 12.30. Martedì, mercoledì e giovedì: dalle 9 alle 13. Venerdì: dalle 9 alle 12.