Rocco Papaleo presenta il suo ultimo libro all'Officina della Scrittura

Nel mese dedicato alla celebrazione della Settimana Nazionale della scrittura a mano, Officina della Scrittura ospita Rocco Papaleo, attore, regista, musicista e scrittore, per un evento dedicato alla presentazione del suo ultimo libro "Perdere tempo mi viene facile. Autobiografia musicata di un meridionale in libera uscita" pubblicato da Mondadori.

La presentazione il 28 gennaio alle ore 17 sarà un evento dinamico, organizzato dal Museo Officina della Scrittura in collaborazione con l'Associazione Culturale torinese Il Cielo Capovolto. L'autore sarà in dialogo con Maria Alberti (Presidente Il Cielo Capovolto), le letture saranno a cura di Ilaria Campani e Claudio Gazzera, gli interventi musicali di Claudio Gazzera.



Per info: info@officinadellascrittura.it