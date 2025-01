Mettersi in proprio: contributi fino a diecimila euro per imprese nate con il Programma Mip

Importanti novità per tutte le imprese nate con il sostegno del programma Mip - Mettersi in proprio. Dal 20 gennaio 2025, e fino ad esaurimento delle risorse stanziate dal Fondo Sociale Europeo, neo imprese e lavoratori autonomi attivi e costituiti grazie ai Servizi di accompagnamento del Programma Mip - Mettersi in proprio potranno presentare domanda di contributo a Finpiemonte.

Prende ufficialmente il via la “Misura 3” della Regione Piemonte, che prevede la concessione di risorse a fondo perduto, a parziale copertura dei costi collegati all’avvio delle attività e al loro posizionamento sul mercato.

Con una dotazione complessiva di 2,7 milioni di euro, la Regione Piemonte è ancora una volta al fianco delle migliaia di imprese nate in questi anni, rafforzando ulteriormente - con questa ultima misura - il significativo impegno a favore della valorizzazione del tessuto economico piemontese e incoraggiando le buone idee imprenditoriali. Le “Sovvenzioni a nuove imprese e lavoratori autonomi” si collocano in continuità ed a completamento dell’azione regionale portata avanti con il Programma Mip, contribuendo a incrementarne l’efficacia complessiva.

La Misura 3 prevede la concessione alle neo imprese e ai neo lavoratori autonomi, che hanno partecipato alle Misure 1 e 2 del Programma Mip-Mettersi in proprio, di un finanziamento a rimborso delle spese sostenute e rendicontate per la realizzazione concreta dei progetti previsti nei business plan/piani di attività validati dalla Regione Piemonte.

“Questa misura è un segno tangibile di vicinanza alle persone che hanno deciso di investire sul proprio futuro, mettendo al centro la propria passione e le proprie idee. Ogni nuova impresa rappresenta una storia di coraggio, di sacrificio, di sogni che diventano realtà. La Regione Piemonte sostiene con convinzione l’autoimprenditorialità, offrendo non solo un supporto economico, ma un'opportunità per chi ha il desiderio di fare e contribuire al cambiamento attraverso la creatività e l’innovazione. Iniziative come Mettersi in proprio possono fare la differenza, garantendo un futuro in cui la dignità del lavoro favorisce la crescita e valorizza la libertà di impresa. Con Mip sosteniamo l’occupazione femminile e favoriamo l’accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani” dichiara il vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino.



L’agevolazione, con cui si intende favorire e consolidare l’avvio e il posizionamento sul mercato dei progetti già validati dal Programma, consiste in un finanziamento a fondo perduto di importo minimo di 500 euro e massimo di 10.000 euro a rimborso dei costi diretti e indiretti del progetto sostenuti dalle neo imprese e dai neo lavoratori autonomi, dalla data di costituzione dell’impresa/attribuzione della partita Iva ed entro 12 mesi dalla data di concessione della sovvenzione stessa.



Nel caso di attività dell’economia sociale (cooperative sociali, cooperative di comunità e altre imprese sociali) la sovvenzione massima che può essere riconosciuta è aumentata di 1.000 euro. La sovvenzione interviene a rimborso dei costi diretti del progetto nella misura dell’85% dei costi ammissibili rendicontati e di quelli indiretti pari al 5% dei costi diretti ammissibili, riconosciuti in modo forfettario.

Sono considerati ammissibili i costi diretti riconducibili alle seguenti tipologie di spese:

comunicazione, pubblicità e marketing

iscrizione e/o costituzione

canoni di locazione dell'immobile dove è svolta l'attività

attrezzature, macchinari e arredi strumentali correlati all’attività e comunque coerenti con l’avvio della nuova attività.

Per ulteriori informazioni: https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/fse-21-27-misura3MIP