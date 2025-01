"Tornate a fare le casalinghe". Viale: "Rammaricato, non volevo offendere nessuno"

Dopo le accese polemiche degli scorsi giorni, il capogruppo comunale dei Radicali Silvio Viale fa un passo di lato e chiarisce: "Sono rammaricato, non volevo offendere nessuno". Durante lo scorso consiglio comunale il ginecologo, durante la presentazione di una sua mozione, aveva detto: "Votate contro, chi se ne frega, se l'aspetto personale supera la questione politica avete sbagliato lavoro, tornate nei vostri quartieri a fare le casalinghe".

Le dimissioni

Parole che avevano acceso sin da subito il dibattito. Alcune consigliere avevano immediatamente abbandonato l'aula, mentre la seduta era stata sospesa in via anticipata. Ma l'onda delle critiche non si è fermata lì. L'ex parlamentare Alessandra Mussolini, così come il Segretario Metropolitano Marcello Mazzù, hanno chiesto le dimissioni di Viale.

"Striscia la notizia" ha inserito il ginecologo al secondo posto della classifica "I Nuovi Mostri", dedicata alle mostruosità televisive e politiche. Anche il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani gli ha dedicato uno spazio.

"Profondo rammarico"

E dopo le polemiche, oggi il capogruppo dei Radicali ha inviato una lettera al sindaco Stefano Lo Russo e a tutta la Sala Rossa, chiarendo: "Mi sono state attribuite posizioni che non mi sono mai appartenute in oltre cinquant'anni di attività politica e non mi riguardano tutt'ora".

"Ritengo di dovere - ha aggiunto - manifestare il mio più profondo e doloroso rammarico verso tutti coloro che si sono ritenuti offesi dall'uso della parola "casalinghe", in particolare nei confronti delle Consigliere, non essendo stata mia intenzione offendere nessuno".

Blengino (Radicali Italiani): "Bene le scuse"

"Siamo sinceramente lieti della precisazione di Silvio Viale", ha commentato Filippo Blengino, segretario dei Radicali Italiani. "Conosciamo Silvio da anni, abbiamo condiviso con lui numerose battaglie per i diritti civili e apprezziamo il suo impegno costante, spesso in direzione ostinata e contraria. Siamo certi che nelle parole di Viale non ci fosse alcuna intenzione di offendere le donne; i tanti anni dedicati alla loro difesa ne sono la prova tangibile. Bene così. Ora possiamo tornare a concentrarci sui Diritti".