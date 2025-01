L'associazione ApidiCarta lancia una raccolta fondi per una nuova carrozzina a Fabrizio

ApidiCarta APS, associazione impegnata da anni nella promozione dell'inclusività e del sostegno alle persone con disabilità, ha avviato una raccolta fondi per aiutare Fabrizio, ragazzo torinese vittima di un grave furto che ha compromesso la sua autonomia.

Il giorno del furto Fabrizio è tornato a casa nel quartiere Barriera di Milano. Come ogni giorno aveva lasciato la sua carrozzina, una sedia a rotelle Küschall Champion di colore rosso con schiena posturale e cuscino antidecubito, nell'androne del palazzo. Quando è tornato a prenderla però, non l’ha più trovata. La carrozzina, oltre a essere fondamentale per il suo spostamento quotidiano, è dotata di una barra sotto la seduta che consente a Fabrizio di agganciare un propulsore elettrico, permettendogli di muoversi in completa autonomia. Il costo totale è di circa 6 mila euro.

ApidiCarta APS ha deciso di prendere in mano la situazione, attivando una raccolta fondi per consentire a Fabrizio di avere una nuova carrozzina e tornare a vivere in modo indipendente.

Chiara Pelassa, presidente di ApidiCarta, commenta: “Appena abbiamo sentito la storia di Fabrizio ci siamo attivate per realizzare questa raccolta fondi, con l’obiettivo di restituirgli mobilità e autonomia. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, può fare la differenza nella vita di una persona come Fabrizio, che ha il diritto di vivere in completa libertà”.

È possibile partecipare alla raccolta fondi a questo link: https://www.gofundme.com/f/aiuta-apidicarta-a-regalare-la-carrozzina-rubata-a-fabrizio?attribution_id=sl:76ce29e7-8447-4329-bac2-f770a9a07738&utm_campaign=pd_ss_icons&utm_medium=customer&utm_source=copy_link.