Monumentale più accessibile ai disabili ed il Parco si rifà il look: oltre 3 milioni per i cimiteri di Torino

Monumentale più accessibile ai disabili ed il Parco si rifà il look

Oltre 3 milioni e 150mila euro di interventi al Monumentale e al Parco: l'obiettivo è rendere i cimiteri di Torino più accessibili ai disabili con l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che più belli.

Nuovo look per il Monumentale

Il via libera ai progetti esecutivi è arrivato questa mattina, su proposta dell’assessora ai Servizi Cimiteriali Chiara Foglietta. Al Monumentale i lavori interesseranno il gruppo 34, presso il campo 6, e il gruppo 35, presso il campo 2, dove verranno riqualificati i fabbricati.

Le strutture risalgono agli anni '70/80: da qui la necessità di essere rimodernati, migliorando l'accessibilità. In particolare installati due ascensori (uno per ogni edificio), rinnovato e implementato gli impianti di illuminazione, insieme alla tinteggiatura e ripristino dell’intonaco.

Nuove strade e percorsi al Parco

Al cimitero Parco si procederà al rifacimento del manto delle strade, che nei tratti più danneggiati saranno interamente ricostruite. Altri lavori interesseranno i marciapiedi che verranno rifatti ed i cordoli. Verranno realizzati nuovi percorsi pedonali e e si interverrà anche sulla segnaletica orizzontale esistente.

Gli interventi partiranno in autunno: per limitare il disagio delle famiglie che si recano in visita ai propri cari, verranno chiuse solo temporaneamente alcune aree.

L'investimento è di 3 milioni 157mila e 400 euro (2 milioni e 132mila 800 euro per i lavori al cimitero Monumentale e 1 milione e 24mila e 600 euro per quelli al cimitero Parco) interamente finanziati con risorse di A.F.C. Torino.