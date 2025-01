Fondo vita nascente, Disabato (M5S): "Dalla giunta Cirio altri 940mila euro per la propaganda antiabortista"

Oggi, in Quarta Commissione, l’Assessore Marrone ha confermato lo stanziamento sul bilancio di previsione di 940mila euro per il fondo Vita Nascente. Risorse che fanno seguito ai 400mila euro del 2022 e ai quasi due milioni finanziati nel biennio 2023 e 2024.

"La politica delle mancette alle associazioni antiabortiste, la becera propaganda sulla pelle delle donne, continua anche nell’anno nuovo. E la tutela delle conquiste di civiltà della legge 194 resta all’ordine del giorno, in una Regione in cui l’avanzata della Destra più conservatrice mina il diritto di libera scelta delle donne. Il tutto, fra l’altro, in totale mancanza di trasparenza e con rendicontazioni fumose sulle quali non smetteremo di chiedere chiarezza", dichiara Sarah Disabato, capogruppo regionale M5S Piemonte.

"In questo contesto, il moderato presidente Cirio continua a nascondere la testa sotto la sabbia, ostaggio dell’azionista principale della sua maggioranza, il partito di Fratelli d'Italia".

"Lo ribadiamo da tempo: investire sulla propaganda antiabortista non vuol dire aiutare le donne, ma esattamente il contrario. La Giunta Cirio rafforzi i consultori, aumenti i fondi destinati ai servizi di sostegno alla famiglia e alla prima infanzia, abbatta le rette degli asili nido. Si faccia dietrofront sul fondo Vita Nascente, non è mai troppo tardi per ammettere i propri errori e fare la cosa giusta".