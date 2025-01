Per andare all’ecoisola di Luserna San Giovanni bisogna passare fino a giovedì da corso Matteotti

Fino a giovedì 23 gennaio per raggiungere l’ecoisola di Luserna San Giovanni – che serve tutta la Val Pellice – bisognerà passare da corso Matteotti e poi proseguire sulla strada di collegamento in cui è stato quindi sospeso il divieto di circolazione dei mezzi. Il divieto di sosta e circolazione tra l’ecoisola e l’imbocco di via Primo Maggio (Sp 161), vicino al cimitero, è necessario per consentire alla ditta Terna Rete Italia Spa, di proseguire con i lavori di interramento dell’elettrodotto aereo.

La strada di collegamento non è ancora completamente riasfaltata tuttavia nei giorni scorsi è stata posta della ghiaia nei tratti più accidentati del sedime stradale, per consentire comunque il passaggio dei mezzi, finché l’accesso da via Primo Maggio sarà vietato. “La riasfaltatura verrà realizzata solo al termine del cantiere poco prima della riapertura della strada prevista per i mesi di marzo o aprile” avverte Massimo Chiarbonello, comandante della polizia locale di Lusenera San Giovanni.