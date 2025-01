C'è una Torino che parla un'altra lingua: un sito raccoglie tutte le storie delle comunità straniere

La cultura "invisibile" delle comunità straniere di Torino trova spazio nel nuovo sito "Fiumi di Culture" . La piattaforma punta a raccogliere eventi, notizie e informazioni sulle comunità asiatiche, nord africane e medio orientali che vivono in città. Il sito è ospitato dal già esistente "Vivo in" dell'associazione Piemondo, che nelle sue tre sezioni "Aurora", "Barriera di Milano" e "Interculturale" raccoglie le proposte e le attività dei due quartieri e di ogni associazione di cittadini di origine straniera.

Fiumi di Culture è un progetto sostenuto dal Comune di Torino e gestito da Vol.To ETS in collaborazione con Associazione Mio MAO, Fondazione Gaetano Salvemini, Bocciofila Vanchiglietta Rami Secchi, Fondazione Giorgio Amendola e associazione culturale Vera Nocentini. Oltre al sito, è stata effettuata una ricerca sul patrimonio culturale immateriale delle comunità straniere in città, che mira a comprendere meglio come tre comunità in particolare vivano nel tessuto sociale torinese.

Lo studio antropologico si è concentrato sulle comunità cinese, nordafricana/medio orientale e del subcontinente indiano, guidato dai ricercatori Sarà Bonfanti, Anas Mghar e Marco Rossi e vedrà una prima presentazione dei risultati il 21 febbraio al Mao, mentre quella definitiva a maggio al Polo del '900.

Promuovere il dialogo interculturale