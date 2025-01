Gli ecovolontari di Collegno e le ricette antispreco

L'Associazione degli Ecovolontari di Collegno, con il patrocinio del Comune di Collegno, in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, ha organizzato per il prossimo 5 febbraio alle ore 18:00 presso il Palazzo Civico - Sala Matrimoni un incontro aperto alla cittadinanza sul tema.

Durante l'incontro saranno presentate le principali iniziative messe in atto sul territorio per contrastare un fenomeno particolarmente diffuso e preoccupante nel nostro paese: lo spreco alimentare.

L'evento vedrà la partecipazione del Sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, e dell'Assessore alle Politiche Sociali e Ambiente, Roberto Bacchin. Entrambi discuteranno dell'importanza di sensibilizzare la cittadinanza su tematiche legate al recupero alimentare e alla sostenibilità ambientale.

L’invito è aperto a i tutti i cittadini affinché partecipino attivamente alla campagna realizzando un breve video in cui presentano in modo originale una ricetta antispreco, utilizzando cibi avanzati o solitamente scartati. I video dovranno essere pubblicati sui principali profili social network dei partecipanti con l'hashtag #RicetteAntisprecoCollegno e una breve descrizione della ricetta. A tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa sarà offerto un piccolo omaggio sostenibile. I video più creativi e originali saranno proiettati durante l’evento del 5 febbraio.

“Secondo i dati Eurostat del 2024, ogni anno gli Stati dell'UE producono oltre 59,2 milioni di tonnellate di spreco alimentare, che corrispondono a 132 kg per abitante. Questo dato è ancora più drammatico se consideriamo che oltre 37 milioni di persone non possono permettersi un pasto di qualità ogni due giorni. Tutto ciò rappresenta un problema sia sotto il profilo sociale che ambientale: per questo motivo, da quest'anno abbiamo deciso di promuovere con maggiore forza l'importanza del recupero alimentare e della sostenibilità della filiera legata al cibo” dichiara l'Assessore Roberto Bacchin.

“Si tratta dell’ennesima dimostrazione di attenzione da parte dei nostri concittadini ed in particolare degli Ecovolontari e dell’Amministrazione comunale su temi cruciali per il nostro futuro e dei nostri figli – spiega il Sindaco Matteo Cavallone che ricorda come “Collegno è in prima linea sui temi ambientali e sull’ecosostenibilità ambientale. Temi che appaiono lontano e che invece si possono affrontare con comportamenti virtuosi nella vita quotidiana da parte di tutti noi”.

Per maggiori informazioni e per seguire l'iniziativa, si invita la cittadinanza a visitare i profili social dell’Associazione Ecovolontari di Collegno.