Quando il benessere si regala (anche) a colpi di coda: dieci anni per Aslan, che porta la pet therapy dove c'è bisogno

Dieci anni trascorsi a portare benessere e serenità a colpi di coda, ma anche di nasi umidicci e così via. Si avvicina un traguardo importante per Aslan , l'associazione di pet therapy di Alpignano che il 28 gennaio compirà il suo primo decennio di attività. Un risultato raggiunto in bellezza, visto che nel 2024 è stata l’unica realtà in Italia ad aver attuato un progetto per i reparti ospedalieri di terapia intensiva. Una realtà tutta al femminile con professioniste provenienti da Torino, Asti e Cuneo.

Aslan, la cui sede operativa è in via Marconi ad Alpignano, lavora secondo le direttive sancite dalle Linee Guida Nazionali in IAA, volute dal Ministero della Salute e approvate in Conferenza Stato-Regioni e può contare su un’équipe multidisciplinare composta, a seconda del tipo di intervento, da figure sanitarie, pedagogiche e tecniche con diversi compiti e responsabilità.



In dieci anni di attività, sono stati 18mila i bambini che hanno partecipato all’attività di Pet therapy e all’interno della scuola specializzata in Interventi assistiti con animali, sono stati formati 350 professionisti e 146 cani. Tra i molti progetti sviluppati in asili, scuole, residenze per anziani, ospedali e hospice anche quello innovativo realizzato presso l‘ospedale di Rivoli, nel reparto di terapia intensiva. Il progetto - curato insieme all’AslTo3 e al primario Michele Grio e tutt’ora in corso - è stato battezzato “Ri-Animali” e realizzato con due Golden Retriever, Noah e Cecilia, per i pazienti e i loro familiari, ma anche per il personale del reparto. “Ri-Animali” è il primo progetto nel suo genere in Piemonte, l’unico e primo in Italia nel 2024.