Spirito Reale: distillati d’autore e design iconico in Galleria San Federico a Torino

Nella suggestiva cornice anni Trenta della Galleria San Federico, Spirito Reale inaugura il suo Liquorificio, uno spazio dedicato alla degustazione e alla vendita dei suoi spirits. Due eleganti vetrine affacciate sulla storica galleria invitano i passanti a varcare il maestoso portone di ferro battuto, entrando in un mondo dove eleganza e eccellenzasi incontrano. Un'ampia offerta di 51 referenze, organizzate in sei famiglie – amari, liquori, gin, vodka, bitter e Vermouth di Torino – accompagna gli appassionati di distillati in un percorso unico.

La tradizione liquoristica torinese alla base di tutto

L'intera gamma nasce nelle distillerie del gruppo, situate a Moriondo Torinese, dove ogni prodotto viene concepito e realizzato con cura artigianale. Grazie alla consulenza di Fulvio Piccinino, esperto del settore, il progetto ha tratto ispirazione dalla ricca tradizione liquoristica piemontese e italiana, affiancandola a standard di qualità premium. Ingredienti di eccellenza, fornitori locali, controllo analitico interno e processi produttivi curati sono i pilastri di un'offerta che si distingue per la sua genuinità.

Design, gusto e community: l’essenza di Spirito Reale

“Ad ognuno il suo gusto, tutti con lo stesso Spirito”: è questa la filosofia chiara del nuovo spazio dedicato alla liquoristica. I prodotti si distinguono non solo per la loro qualità, ma anche per l’estetica iconica, con una bottiglia riconoscibile che si diversifica attraverso colori accattivanti. Le tre varianti di formato – 100, 200 e 500 ml – si rivolgono sia ai professionisti che agli appassionati, rendendo il brand accessibile e trasversale. Diretto, autentico e pop, Spirito Reale non è solo un produttore di spirits, ma anche un aggregatore di persone, una community unita dalla passione per il buon bere.

Oltre al liquore, arte e eventi

Il nuovo spazio non si limiterà però alla degustazione e alla vendita. Serate guidate da esperti del settore arricchiranno il programma, offrendo l’occasione di scoprire nuovi prodotti o provare cocktail esclusivi firmati dal bartender Eric Maccario. Accanto al gusto, Spirito Reale cercherà anche di valorizzare l’arte, riservando una delle sue vetrine a un artista. Attualmente ad accogliere i visitatori è un’opera dell’artista torinese Max Petrone, la cui esplosione di colori e energia s’intona perfettamente con lo spazio che lo ospita: un connubio perfetto tra tradizione, creatività e passione per l’eccellenza.