"Celo, manca, celo, manca": sabato e domenica seconda edizione de lo “ScambiaFigurine del Lingotto”

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, dalle 10 alle 19, presso il cortile 3 del Centro Commerciale Lingotto torna la II edizione de lo “ScambiaFigurine del Lingotto”, evento ospitato dal Centro e organizzato da OCVC - Organizzazione Culturale Volontari Collezionisti con la partecipazione dell’associazione UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini OdV cui verranno devoluti i proventi dello Scambio e delle attività collaterali.

Dal subbuteo alle figurine dei calciatori

Per due giorni appassionati e collezionisti di tutte le età, potranno scambiarsi gratuitamente figurine e card Adrenalyn dei Calciatori 2024-25 ma anche di altre raccolte attualmente in corso. L’evento – ad accesso libero e gratuito – sarà l’occasione per completare le proprie collezioni, ma anche per conoscere vecchi e nuovi giochi legati al mondo delle figurine. Nel Centro Commerciale, durante le due giornate, inoltre, saranno distribuiti alcuni omaggi forniti dalla Panini editore, fino a esaurimento scorte.

Non mancheranno, come la scorsa edizione, i calcio balilla per sfidarsi in coppia con due attività previste: sabato 25, dalle 15 alle 18, il torneo libero (costo d’iscrizione 5 euro) mentre domenica 26, sempre dalle 15 alle 18, si svolgerà la Sfida al Campione con la possibilità di sfidare, due contro uno, il pluricampione di Calcio Balilla Massimo Caruso.

Occasione per amatori e collezionisti

Ad animare il cortile 3 anche i due campi di subbuteo messi a disposizione da “Subbuteo Lab” di corso Dante a Torino, di cui uno dimostrativo completo di stadio e uno dove si potrà giocare e sfidare i propri amici seguiti da specialisti del settore nei seguenti orari: sabato 25 dalle 10 alle 19 e domenica 26 dalle 10 alle 14.00. Costo d’iscrizione 5 euro. Domenica 26, alle ore 14:30, si svolgerà il Torneo di Subbuteo. Le iscrizioni possono essere fatte scrivendo a info@subbuteolab.com o al numero 340.3799880. Entrambi i costi d’iscrizione saranno devoluti a UGI.

La OCVC - Organizzazione Culturale Volontari Collezionisti, composta da un centinaio di iscritti in tutta Italia e presieduta da Andrea Morando, organizza anche la mostra scambio “Le giornate delle Figurine” che si svolge presso il Complesso del Michelerio in corso Alfieri che ogni anno vede la partecipazione di espositori da tutta la penisola ed ex-calciatori del passato. L’Organizzazione ha da sempre svolto la sua attività con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Per questa edizione di “Scambio Figurine al Lingotto” ha scelto di sostenere l’associazione UGI Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini OdV che sarà presente al Lingotto con un punto informativo per illustrare le proprie attività.

Ricavato delle vendite devoluto a favore dell'Ugi

L’UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV è nata nel 1980 a Torino presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita per volere di un gruppo di genitori di bambini affetti da tumore che desideravano offrire ad altri genitori un sostegno nel percorso di cura e ai bambini attività di gioco e didattiche.

La Missione dell’UGI è promuovere e sostenere ogni possibile iniziativa volta a migliorare l’assistenza medica e sociale dei bambini e degli adolescenti affetti da tumore, sostenere le loro famiglie e stimolare e potenziare la ricerca scientifica e la cura in tale campo.