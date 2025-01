Il Rallye Monte-Carlo Historique fa tappa a Carmagnola

Carmagnola si prepara ad accogliere il prestigioso Rallye Monte-Carlo Historique (Rally di Monte-Carlo Storico), uno degli eventi automobilistici più attesi dagli appassionati di motori e di vetture d’epoca.

Giovedì 30 gennaio 2025, dalle ore 19:00 alle 21:30 transiteranno in piazza Martiri, fermandosi sotto la storica tettoia Napoleonica per un controllo di passaggio, 60 delle 300 vetture partecipanti alla manifestazione. Inoltre, sotto la Tettoia verranno esposte una decina di vetture storiche di prestigio a contorno del passaggio delle vetture partecipanti.

Le vetture percorreranno Via Chieri, Via Torino, Via Fratelli Vercelli e un tratto Piazza Martiri, dove avverrà il controllo a timbro, per poi ripartire attraverso Via Fratelli Vercelli, Via San Francesco di Sales e Via del Porto, con direzione Pinerolo, Sestriere, Briancon e infine Valence.

L'evento rientra nella 27^ edizione del Rallye Monte-Carlo Historique, che si terrà dal 29 gennaio al 5 febbraio 2025, con partenza da diverse città europee, tra cui Torino. Come nelle edizioni passate, la versione Historic del Rallye è riservata alle vetture che hanno partecipato ai Rally di Monte Carlo tra il 1911 e il 1983, offrendo agli spettatori la possibilità di ammirare autentici gioielli della storia dell'automobilismo.

La parte italiana del Rallye viene organizzata dall'ASD Sport Rally Team di Carmagnola e dall’ ACI Torino. Il passaggio a Carmagnola viene organizzato con il patrocinio e il supporto organizzativo del Comune di Carmagnola.

Il Sindaco Ivana Gaveglio dichiara: "Siamo estremamente soddisfatti di ospitare un evento di questa portata, che rappresenta un'importante occasione di visibilità per la città e la posiziona come punto di riferimento per gli appassionati di auto storiche."

L'Assessore Domenico La Mura aggiunge: "Invitiamo tutti i cittadini e gli appassionati ad assistere al passaggio di queste auto d'epoca per vivere un'esperienza unica all'insegna della storia e della passione motoristica."