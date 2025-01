Ato 3 e Smat lanciano l’ultimatum al Pinerolese sul servizio idrico

Due lettere che sanno di ultimatum. Arrivate una dopo l’altra per spingere i Comuni del Pinerolese a dare il via libera alla cessione del ramo d’azienda del servizio idrico da Acea Pinerolese Industriale a Smat.

Ato3, l’Autorità d’Ambito, ha messo la sua posizione nero su bianco il 21 gennaio. Dando due termini temporali. Per il 30 gennaio è stata indetta la Conferenza per l’adozione degli atti che sanciscano il passaggio. E chiede ai Comuni di far pervenire tutte le delibere che approvano il trasferimento. L’ultimo giorno utile per far avere tutta la documentazione è il 15 febbraio. Poi si minaccia il commissariamento: o da parte del presidente della Regione Alberto Cirio o dell’Arera, l’Autorità nazionale che si occupa di reti, energia e ambiente.

Dal canto suo, Smat, ieri, ha comunicato che chiuderà i rubinetti. Fino alla cessione, che si auspica si concluda entro fine mese, riconoscerà ad Acea il “mero rimborso dei costi operativi”.

Ora i Comuni stanno cercando di trovare una posizione unica. Il sindaco di Pinerolo Luca Salvai ha scritto ai contrari alla cessione, chiedendo loro informazioni sull’incontro in Regione. Martedì 21, il sindaco di Villar Perosa Marco Ventre e i presidenti delle Unioni, Danilo Breusa (Valli Chisone e Germanasca) e Mauro Vignola (Bobbio Pellice), hanno risposto, mettendo nero su bianco le loro perplessità e invitando Pinerolo a svolgere il suo ruolo di azionista di maggioranza, convocando una riunione in cui trovare una decisione condivisa.

Se ormai il passaggio della rete idrica sembra inevitabile, non mancano punti da approfondire. Il principale riguarda l’acquisto da parte di Smat delle reti idriche del Pinerolese. Si parla di una somma attorno ai 16 milioni di euro, da pagare entro il 2033, ma non è ancora chiaro quali saranno le garanzie che l’intera somma venga poi liquidata. Inoltre il futuro dell’azienda pubblica è tutto da scrivere, ed è un tema che sta a cuore ai sindacati.