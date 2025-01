Nuovo Nucleare, dopo la legge delega Pichetto apre da Torino: "Il Piemonte può essere in prima fila"

Per ora c’è una legge delega, che in queste ore sta già creando non poche reazioni. Ma se il cammino verso il nucleare di “nuova generazione” sembra segnato, da Torino rimbalza una candidatura autorevole.

Piemonte può essere capofila

Arriva dalla voce del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ospite del Politecnico per la seconda edizione degli EU Italy Energy days, presso il museo del Risorgimento. “Il Piemonte in tutto questo può essere capofila soprattutto nella produzione per i meccanismi di fusione: siamo già leader, abbiamo commesse miliardarie per i maggiori operatori di altri Paesi. E poi c’è Newcleo, che ha base a Torino e che lavora sui reattori di quarta generazione”.

Come lo Spazio negli anni passati

Ingredienti che si aggiungono a un contesto adatto: “Con l’aiuto del Politecnico, anche le nuove generazioni possono diventare protagoniste nel nucleare come lo è stato per il settore dello Spazio. Può essere un altro percorso da seguire, da affiancare all’auto che soffre”, aggiunge.

Costo dell’energia

D’altra parte, in Europa ci sono già esempi da seguire. Il caso della Spagna come esempio di mix tra nucleare del futuro e gas è stato chiamato in causa dall’Europarlamentare Giorgio Gori. Ma sul fronte energetico, è centrale anche il tema del prezzo, insieme all’impatto ambientale. E ancora Pichetto “Nei prossimi anni dobbiamo reimpostare tutto l’approccio sul sistema energetico mantenendo la competitività del nostro tessuto industriale. Bisogna intervenire sulla composizione del prezzo dell’energia: il meccanismo che per decenni ha funzionato, ora mostra tutta la sua inadeguatezza e bisogna intervenire a livello europeo. Servono provvedimenti ponte che ci accompagnino da qui a 4-5 anni quando potremo diversificare il peso delle fonti con solare, geotermico ed eolico. Anche se tutti sono d’accordo se li si fa nel campo del vicino”.

Legge delega, non obbligo Tornando al tema del nucleare, sullo strumento appena rilasciato a livello di esecutivo, Pichetto spiega: “Serviva uno strumento legale che metta nelle condizioni questo Paese per decidere, alla luce di ragionamenti di costi e sicurezza. Se i micro reattori di Buono (Newcleo, ndr) costeranno troppo, per esempio, si passerà oltre. E lo stesso vale per la sicurezza”.



E proprio su questo tema, in platea c'era proprio Stefano Buono - che di Newcleo è ceo e fondatore - e che si dice pronto: "Abbiamo assunto 300 persone e collaboriamo in maniera molto stretta con il Politecnico. Speriamo proprio di essere in prima fila. La Legge delega fissa concetti importanti, come la neutralità tecnologica. Sentiamo di essere piuttosto avanti, sotto molti punti di vista, come dimostra la nostra esperienza in Francia". Ciclone Trump: “È già successo”

Un pensiero poi va anche a quel che accade negli USA: “Trump fuori dall’accordo di Parigi? Lo ha fatto anche l’altra volta e non è cambiato nulla”.

Seconda edizione per EU Italy energy days

Tutte queste tematiche sono state dibattute nei due giorni di incontri a Torino. “Siamo alla seconda edizione degli Eu Italy energy days e possiamo davvero pensare di diventare un evento che entri nella tradizione - ha detto il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati -. Come ateneo siamo un’istituzione che supporta altre istituzioni e vogliamo anche fare da interprete tra Europa e Piemonte. La nostra regione è il posto migliore per sperimentare e guidare l’innovazione a livello nazionale. Siamo pronti per giocare un ruolo cruciale in questa partita”.

Premio a Mario Draghi

E per l’occasione, il Politecnico ha anche assegnato un premio all’ex premier, Mario Draghi. Ad aprile la cerimonia di consegna del primo “Polito foresight and innovation”. Come spiega il rettore Corgnati, “Il premio vuole evidenziare come le università debbano essere motore di competitività. Uno dei fronti è quello dell’innovazione e il rapporto Draghi pone l’università al centro proprio di questo sistema”.

Piemonte e Torino in prima fila

Al dibattito hanno partecipato anche i rappresentanti degli enti locali, che hanno ribadito la voglia di essere centrali. “È un momento importante per il nostro territorio, ma anche per il nostro Paese - ha aggiunto Elena Chiorino, vicepresidente della Regione -. Il cambiamento climatico impone il massimo sforzo a tutti noi per una strategia ambientale che possa garantire un ruolo importante per l’Italia a livello mondiale”. “Il Green deal va rivisto perché ci sono molte criticità - ha aggiunto - e dobbiamo far sentire la nostra voce a livello europeo”.

“Siamo la capitale dell’innovazione - sottolineato il sindaco, Stefano Lo Russo - e dobbiamo lavorare in maniera intensa verso le scadenze fissate dall’Europa, che non sono così lontane come sembrano. Dobbiamo essere più forti ed efficaci come Europa nell’innovazione per ridurre il nostro impatto ambientale e dobbiamo forse rivedere quelle che erano le nostre convinzioni, ma dobbiamo sempre puntare alla riduzione verso lo zero delle emissioni".