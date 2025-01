5 nuove cripto pronte a esplodere nella bull run del 2025

Il prossimo bull run delle criptovalute è alle porte e promette enormi guadagni per i nuovi token con capitalizzazioni di mercato piccole. Per gli investitori, ciò significa che la caccia è aperta per trovare i migliori nuovi token di questo ciclo prima che esplodano verso l’alto.

Ecco un’analisi approfondita di mercato delle ICO e delle presale per trovare 5 nuovi progetti che potrebbero essere tra i maggiori vincitori del 2025.

Wall Street Pepe

Wall Street Pepe ($WEPE) è una nuova ed esplosiva meme coin che mette il potere nelle mani dei trader di criptovalute comuni e mette in difficoltà le balene (grandi investitori). Il progetto offre accesso a strumenti di trading utili, come una chat room per il trading, segnali cripto, suggerimenti su meme coin, approfondimenti di mercato e altro ancora. I trader possono anche partecipare a competizioni settimanali di trading per vedere chi riesce a realizzare il maggior profitto e guadagnare ricompense in token $WEPE nel processo.

L’obiettivo finale del progetto è costruire un “WEPE Army” con il potere di muovere i mercati e generare grandi aumenti di valore per le nuove meme coin. Questo esercito di trader potrebbe incutere timore nelle balene di Wall Street e dare un vantaggio significativo ai piccoli investitori nel mercato delle criptovalute.

Wall Street Pepe ha raccolto un incredibile importo di $57 milioni appena un mese dopo l’inizio della sua presale, rìe ciò l’ha reso una delle ICO di meme coin più riuscite di tutti i tempi. Gli analisti, come Crypto Wire, l’hanno definito “un grande affare” e prevedono che potrebbe offrire enormi ritorni per i primi investitori una volta che il token $WEPE inizierà a essere scambiato.

La presale del token $WEPE sta procedendo velocemente verso il sold out anticipato, ma gli investitori e i trader hanno ancora la possibilità di partecipare. I token $WEPE sono venduti a $0,0003635 e gli investitori della presale possono mettere in staking i loro token per guadagnare fino al 26% APY.

Solaxy

Solaxy ($SOLX) è una soluzione di scaling Layer2 per Solana che promette di risolvere i problemi di congestione della rete e di fallimento delle transazioni. Nel processo, potrebbe rendere il trading delle meme coin su Solana significativamente più facile, attrarre più sviluppatori sulla rete e aiutarla a vincere la competizione con Ethereum.

Il progetto avvicinerà anche Solana ed Ethereum fungendo da ponte tra i due maggiori blockchain per smart contract. Questo è un grande vantaggio per i trader di meme coin, che frequentemente devono spostarsi tra token su entrambe le chain. Potrebbe anche aprire la strada a nuove applicazioni in DeFi, al cripto gaming e altro.

L’opportunità di mercato per Solaxy e il suo token nativo $SOLX è enorme. Attualmente, le Layer2 di Ethereum hanno più di $42 miliardi in valore totale bloccato, e nulla di simile esiste attualmente su Solana. L'analista di criptovalute Crypto Gains ha indicato il token $SOLX come un potenziale token da 100x una volta che la Layer2 prenderà piede.

La presale di Solaxy ha raccolto oltre $13 milioni finora, dimostrando quanto gli investitori siano entusiasti per questo nuovo Layer2. Il token $SOLX è in vendita ora a $0,0016, e gli investitori possono riempire i loro wallet con premi di staking fino al 339% APY.

MIND of Pepe

MIND of Pepe ($MIND) è una nuova e interessante meme coin che combina il tema di Pepe con la tecnologia degli agenti AI, dando inizio a una nuova era nel trading delle meme coin. L’agente AI del progetto non solo può fare trading in modo autonomo utilizzando il proprio wallet, ma può anche influenzare il mercato condividendo notizie e approfondimenti con altri trader.

MIND of Pepe può andare oltre, inventando proprie meme coin in base alla domanda e interagendo con influencer per aiutare quei token a crescere. I membri della community che detengono token $MIND ricevono accesso prioritario ai nuovi token creati, dandogli un vantaggio e la possibilità di bloccare nuove meme coin al prezzo più basso possibile.

Il token $MIND è anche necessario per entrare nel canale Telegram esclusivo del progetto, rendendolo fondamentale per sbloccare il vantaggio unico di MIND of Pepe nel mercato. Gli analisti come Alessandro de Crypto hanno previsto guadagni enormi da 5.000x per $MIND, segnando quanto grande potrebbe diventare questo token.

La presale di MIND of Pepe sta offrendo il token $MIND ora a un prezzo fortemente scontato di soli $0,0031134. Il progetto ha raccolto oltre $3 milioni in appena pochi giorni dall'apertura della presale. Se questo slancio continua, potrebbe trasformarsi in un ICO storica quando il token $MIND verrà lanciato.

Best Wallet

Best Wallet ($BEST) è un wallet Web3 all'avanguardia con una vasta gamma di funzionalità progettate per attrarre e trattenere gli utenti. Ora, aggiunge un'altra sezione per cui gli investitori dovrebbero scegliere Best Wallet come wallet di riferimento per questo ciclo rialzista delle criptovalute: il token $BEST.

Con il token $BEST, gli utenti di Best Wallet possono ottenere l'accesso a commissioni di transazione scontate sulla DEX integrata della piattaforma e a ricompense di staking aumentate su centinaia di token. Possono anche ottenere accesso esclusivo alle presale di nuovi token elencati nel launchpad di Best Wallet, creando un'opportunità per acquistarne di nuovi prima che altri ne abbiano la possibilità.

Best Wallet è stato definito come il prossimo MetaMask, e gli analisti hanno paragonato l'acquisto del token $BEST all’investimento in MetaMask nel 2020. Austin Hilton ha definito $BEST un ottimo modo per entrare nel fermento intorno alle piattaforme cripto, adottandoun approccio "pick-and-shovel" per il ciclo rialzista delle criptovalute.

La presale del token BEST ha avuto un inizio di grande successo, raccogliendo oltre $7 milioni e attirando migliaia di nuovi utenti nell'ecosistema di Best Wallet. Il token $BEST è attualmente prezzato a $0,0237 e offre ricompense di staking con APY fino al 263% durante la presale.

Meme Index

Meme Index ($MEMEX) è un nuovo progetto tra meme coin e investimento in criptovalute che sta rendendo più facile che mai per i nuovi utenti riempire i loro wallet con le migliori meme coin. Questo progetto sta sviluppando indici per meme coin che funzionano molto come gli ETF azionari. Ogni indice contiene dozzine di token, quindi investire in uno offre agli investitori una diversificazione immediata.

Meme Index offre diversi indici per diversi tipi di investitori. Ad esempio, c'è il Meme Titan Index per token blue chip come $DOGE e $SHIB, il Meme Midcap Index per token più avventurosi, e il Meme Moonshot Index’ per meme coin emergenti con un grande potenziale di ritorno.

Solo gli investitori che possiedono il token $MEMEX potranno investire in questi indici, rendendo questo nuovo token essenziale. AJ5 ha definito $MEMEX una delle migliori criptovalute da acquistare oggi in presale, prevedendo enormi guadagni per il token mentre nuovi investitori invadono il settore delle meme coin in questo ciclo.

Attualmente, gli investitori hanno la possibilità di bloccare al prezzo basso di $0,0154963 i token $MEMEX. Ancora meglio, la presale di Meme Index offre ricompense di staking fino al 966% di APY. La presale sta procedendo rapidamente, con circa $3 milioni già raccolti, quindi gli investitori devono agire in fretta per partecipare.