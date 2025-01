Collegno e la celebrazione della Giornata Nazionale del Sacrificio degli Alpini

Si è svolta nella mattinata di domenica 26 gennaio la celebrazione della Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini.

Nel piazzale dedicato alle Divisioni Alpine impegnate nella seconda guerra mondiale, davanti alla locale Stazione ferroviaria, Il Sindaco Matteo Cavallone, l’assessore Gianluca Treccarichi, insieme al Gruppo Alpini di Collegno, hanno preso parte alla manifestazione.

Nel maggio del 2022 il Parlamento italiano ha approvato la prima Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini da celebrarsi ogni 26 gennaio. La data fa riferimento alla battaglia di Nikolajewka combattuta proprio il 26 gennaio 1943 dagli Alpini, durante la ritirata di Russia.

“L’Amministrazione comunale – ha spiegato il Sindaco - e il Gruppo Alpini di Collegno hanno scelto di ricordare i tantissimi caduti di questa campagna militare, che ha visto morire migliaia di soldati e di alpini lontani dalle loro case, in condizioni disumane e spesso senza capire neanche il motivo per il quale si stava combattendo. Oggi siamo qui, proprio dalla Stazione in cui gli alpini della Tridentina partirono per la Russia, per onorarne il ricordo”.

Oratore ufficiale della giornata è stato Piergiorgio Longo, alpino collegnese, che ha ricordato la figura di Nuto Revelli, ufficiale degli Alpini e partigiano nella Resistenza.