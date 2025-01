Corso Verona e permessi di soggiorno, oggi ricevuti 565 utenti. Aprono nuovi sportelli immigrazione nei commissariati

Ha preso avvio, nella giornata odierna, la nuova calendarizzazione delle procedure di accettazione delle pratiche per il rilascio dei permessi di soggiorno per i richiedenti asilo, presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione di corso Verona. Sono state raddoppiate le giornate di ricevimento ed è sensibilmente aumentato il numero di pratiche trattate, grazie anche al potenziamento degli organici recentemente disposto. Infatti, da questa settimana, gli sportelli di c.so Verona sono accessibili per gli stranieri che richiedono un permesso di soggiorno per motivi di asilo dal lunedì al giovedì, con aperture sin dalla fascia oraria antimeridiana.

565 persone servite oggi in corso Verona

Nella giornata odierna sono stati ricevuti presso gli sportelli di corso Verona 565 utenti stranieri; parallelamente, presso gli sportelli della Questura, siti in via Dorè, sono state trattate le istanze di altri 421 stranieri.

A favore della medesima utenza è stata peraltro effettuata, nella giornata di sabato scorso, un’apertura straordinaria degli sportelli, che ha consentito di trattare compiutamente tutte le istanze presentate quel giorno dagli stranieri richiedenti asilo.

L'attivazione del sistema “Prenota facile”

Per quanto attiene alle iniziative elaborate per garantire una riduzione delle code di utenti presso la sede di corso Verona, sono in fase di ultimazione le procedure tecniche per l’attivazione del sistema “Prenota facile”, che consentirà quanto prima di fissare l’appuntamento presso i vari sportelli dell’Ufficio Immigrazione, per via telematica, grazie all’applicazione dedicata.

Proseguono intanto alacremente le attività per la predisposizione degli ulteriori sportelli di via Dorè, destinati alla ricezione dell’utenza straniera che presenta le istanze di soggiorno attraverso Poste Italiane; tale utenza verrà ricevuta in sale d’attesa appositamente istituite, per poter limitare al minimo la permanenza delle persone all’esterno degli uffici, ove sono comunque stati predisposti gazebo di copertura e la presenza di servizi igienici. Continuano parimenti i lavori finalizzati ad avviare la sede delocalizzata presso il Commissariato di Barriera Milano, destinata alle operazioni di consegna dei titoli di soggiorno. L’operatività di entrambe le sedi è prevista nel prossimo mese di febbraio, nel più breve tempo possibile.

Infine si soggiunge che, a dimostrazione del maggiore sforzo profuso dall’Ufficio Immigrazione, dall’inizio dell’anno sino ad oggi sono stati già rilasciati oltre 4.000 titoli di soggiorno, a fronte dei quasi 2.800 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il caso approdato in Consiglio comunale

Le comunicazioni chieste dalla consigliera Valentina Sganga (M5S) sono l’occasione di riepilogare in sala Rossa quanto la città sta facendo da due anni nella gestione degli uffici immigrazione della Questura in corso Verona ha premesso l’assessore Francesco Tresso prima di riepilogare le intese in corso e lo stato dell’arte. E’ confermato l’abbandono in autunno della sede di corso Verona per criticità strutturali e il trasferimento degli uffici in via Val della Torre in spazi coperti ampi 2.500 mq; nell’immediato è prevista l’apertura di una dozzina di nuovi sportelli nel commissariato (in applicazione della mozione approvata dal Consiglio sul tema) della Questura centrale di via Dorè e, nei prossimi giorni, nell’ex commissariato di via Botticelli a Barriera di Milano. A febbraio sono previste altre aperture in Commissariati fuori Torino: Ivrea, Rivoli, Susa. Da questa settimana entrano in vigore nuovi orari di apertura in corso Verona: dal lunedì al giovedì, già a partire dal mattino. Nel confronto con la Prefettura la Città ha chiesto maggiori garanzie per implementare il sistema di prenotazione on-line con ‘Prenota facile’ già in uso presso altre sedi italiane delle Questure: In seconda battuta al momento del rilascio del titolo di asilo cartaceo si ipotizza di inserire l’appuntamento per il rinnovo dopo sei mesi. Si sta lavorando – ha concluso Tresso - a un protocollo d’intesa tra anagrafe e Questura per disporre della situazione aggiornata dei rinnovi dei permessi di rinnovo rilasciati.

Nel dibattito Valentina Sganga ha ricordato che la situazione si protrae non solo da qualche settimana ma, in realtà, da più di due anni, una ferita per la città e per i diritti umani, una situazione indegna e vergognosa. Per la consigliera pentastellata le soluzioni sono già state evidenziate più volte, dalle procedure online, al decentramento, ad un maggior numero di operatori impegnati a gestire le pratiche. Non è ancora sufficiente; bisogna continuare a sollevare il tema perché l’attenzione delle istituzioni deve essere massima. La sicurezza di cui tanto si parla non deve essere solo controllo e repressione ma garanzia dei diritti fondamentali delle persone fragili.

Per Giuseppe Catizone (Lega) il dialogo fra le istituzioni ha portato a una prima soluzione grazie alla Curia che ha provveduto a mettere a disposizione una struttura adeguata. Le condizioni disumane non sono solo per i richiedenti; anche gli agenti della Polizia di Stato lavorano in condizioni pessime. Poi concorda sul fatto che il rinnovo debba essere più veloce del rilascio. Una pratica amministrativa che si dovrebbe risolvere più rapidamente.

Claudio Cerrato (PD) ritiene si sia perso il senso della situazione. Bene che stia finalmente migliorando la situazione grazie a una efficace interlocuzione con gli uffici di Prefettura e Questura. Alcune questioni sono in capo allo Stato e al Governo: se lo stabile utilizzato è inagibile non deve essere il Comune a trovare una soluzione. Ritiene poi una questione etica la possibilità di un decreto automatico di rinnovo del permesso di soggiorno, sennò diventa vessazione.

Parla di festival dell’ipocrisia Enzo Liardo (FdI) riferendosi ai consiglieri seduti sui banchi della maggioranza, ricordando che già nel 2023 i consiglieri di minoranza presentarono un’interpellanza su questo tema e furono i primi a evidenziare la difficile situazione. Per Liardo una possibile soluzione alle necessità evidenziate è quella di utilizzare lo stabile gestito da Askatasuna.

Anche Tiziana Ciampolini (Torino Domani) ritiene che la situazione annosa sia un problema nazionale dovuto alla mancanza di politiche governative sulla migrazione. Le persone che richiedono il rinnovo del permesso di soggiorno sono persone normali che lavorano; diecimila persone che hanno bisogno di un accompagnamento perché le regole e le procedure per rinnovare sono complicatissime. Persone normali ma deboli che contribuiscono allo sviluppo del nostro Paese e generano ricchezza. Oggi stanno perdendo la fiducia e vorrebbero andarsene.

La consigliera Ivana Garione (Moderati) vede nelle parole di Tresso una luce per risolvere una situazione annosa vergognosa; parole - ha commentato - che dimostrano l’incolpevolezza dell’Amministrazione comunale.

Emanuele Busconi (Sinistra ecologista) vede nella relazione della Giunta una Torino che si dimostra solidale pur in un contesto legislativo complesso che punta a criminalizzare i più deboli. Certo, ha aggiunto, occorrerà più personale e uno snellimento delle procedure.

Ahmed Abdullahi (Pd) ha espresso solidarietà alle persone ‘visibili’ in coda e alle forze dell’ordine impegnate a gestire una situazione difficile e agli ‘invisibili’, coloro che aspettano fino a nove mesi per venire a capo della pratica.

Silvio Viale (+Europa e Radicali) ritiene necessario rifare ogni tre mesi la discussione odierna per confrontarsi su una situazione inaccettabile che vede persone costrette a rimanere al freddo, ad arrangiarsi per giorni per avere un appuntamento. Una questione politica come una questione per risolvere l’emergenza immediata. Forse servirebbe la Protezione civile per alleviare questa emergenza, un problema sottovalutato cui occorre trovare presto una soluzione.

Per Elena Apollonio (Alleanza dei democratici - DemoS) sono persone con vite sospese, quando basterebbe semplificare la procedura per il rilascio dei permessi di soggiorno per risolvere la situazione. Non è chiaro a chi possa tornare utile rendere difficile la vita a persone che vogliono ottenere quello che è un loro diritto.

Pierlucio Firrao (Torino Bellissima) ricorda che sono tre anni che si ripetono gli incontri fra istituzioni per trovare uno stabile in sostituzione di corso Verona. Si chiede: possibile che il Comune non ne abbia a disposizione? E ritiene assurdo che debba pensarci la Curia quando la Città è proprietaria di numerosi immobili non utilizzati.