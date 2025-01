A Torino decolla il turismo di lusso: fatturato (+129%) e passeggeri volano alle stelle

Il turismo di lusso decolla da Torino e incorona Fly Free Airways come la compagnia leader nel settore degli aerei privati. I risultati societari raggiunti nel 2024, primo anno di attività a pieno regime, hanno infatti il sapore dell’eccezionalità: la società ha registrato una crescita del fatturato del +129%, superando la soglia di 1 milione di euro. Un successo che consolida Fly Free Airways e la proietta verso un futuro d’eccellenza e come punto di riferimento assoluto per i servizi esclusivi del turismo di lusso e dell’aviazione privata.

Il 2024 è stato un anno di svolta per Fly Free Airways, trasformandola in una Pmi innovativa e riconosciuta per il suo approccio all’avanguardia nel settore aeronautico e per i requisiti ministeriali richiesti.

«Si è chiuso un anno straordinario, che ha superato ogni aspettativa – afferma Francesco D’Alessandro, ceo di e fondatore di Fly Free Airways -. Abbiamo rafforzato le nostre partnership globali e consolidato la nostra presenza come leader nel settore del lusso, grazie a 4 anni di duro lavoro dove in tanti non credevano nel nostro progetto. Eppure, con metodo e costanza, soprattutto grazie a chi ha creduto in noi, siamo qui a celebrare i risultati raggiunti. L’obiettivo adesso è ambizioso: diventare il più grande tour operator del lusso e, successivamente, la prima compagnia aerea privata in Europa».

Francesco D'Alessandro, ad Fly Free Airways

Fly Free Airways punta, infatti, sulla professionalità dei suoi piloti e del team di lavoro, coinvolgendo importanti figure professionali che si sono aggiunte nel corso del 2024 e che stanno traghettando la compagnia torinese verso il successo: professionisti come Alice Mascherpa, esperta in scienze aeronautiche, che ha potenziato la gestione operativa, orientandola verso l’eccellenza.

La compagnia torinese è stata inoltre protagonista di importanti eventi e partnership di prestigio, tra cui il Salotto delle Celebrità di Sanremo, il campionato mondiale XCat International, il Rally Cross italiano con la vincitrice Jenny Sonzogni, il Teatro Comunale di Carpi con lo spettacolo di Max Giusti grazie alla collaborazione con il Lions Club, le gare di Golf vip e la Terrazza Vip di Montecarlo durante il GP di Formula 1.

Grazie alle partnership strategiche e ad un network consolidato di oltre 18mila operatori certificati in tutto il mondo, Fly Free Airways è ora in grado di organizzare voli privati, business travel, charter di gruppo, cargo e voli sanitari in meno di 3 ore ovunque nel mondo. Un successo che si riverbera anche sui social media, con 100mila follower attivi su Instagram e più di 30mila utenti nei vari canali social, consolidando così la presenza digitale del brand.

E ancora, grazie alle nuove agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge 28 ottobre 2024, n. 162, e al valore in rapida crescita delle quote, Fly Free Airways rappresenta un’opportunità strategica per gli investitori interessati al settore del lusso e dell’aviazione privata.

Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito ufficiale della compagnia https://www.flyfreeairways.com/ oppure scaricare l’App gratuita Fly Free Airways