Come scegliere la scuola giusta per formarsi come attori

Mai come oggi, per intraprendere questa carriera è importante formarsi, in modo da distinguersi nella propria unicità. Di scuole ce ne sono tante sul territorio italiano, ma non tutte sono ugualmente valide.

Quali sono i consigli da conoscere per capire se ci si trova davanti a quella giusta? Scopriamolo nelle prossime righe!

Attenzione a tutti i livelli (e a tutte le esigenze di tempo)

Viviamo in un periodo all’insegna della complessità delle esigenze e dei progetti. Capita infatti spesso che chi sceglie un percorso come quello della formazione da attore abbia già alle spalle delle piccole esperienze formative - per esempio un corso di teatro fatto per dare voce alla propria passione in età giovanile - o stia lavorando.

In virtù di ciò, è importante che la scuola sia in grado di offrire diverse alternative per quanto riguarda il monte ore e la struttura dei percorsi. I corsi per imparare a recitare dovrebbero essere, per esempio, organizzati solo in determinati giorni della settimana, lasciando gli altri liberi per le altre necessità da mettere in primo piano ogni giorno.

Non è un caso che, nelle scuole oggi più rinomate e al passo con i tempi, l’aspirante allievo possa scegliere percorsi accademici di tre anni, ma anche proposte formative che ne durano due o anche meno.

Vicinanza rispetto a casa o al lavoro

Può sembrare un criterio banale, ma non lo è più nel momento in cui ci si accorge della fatica da fare per recarsi ai corsi dopo una lunga giornata di lavoro, affrontando il traffico o la folla dei mezzi pubblici.

Proposta di workshop

Il mestiere dell’attore è, mai come in questo periodo, complesso e con la necessità di acquisire conoscenze in numerosi ambiti e di lavorare su diversi aspetti della propria persona.

Ecco perché, in fase di scelta della scuola di recitazione, è importante considerare anche l’aspetto della proposta di workshop, non per forza legati in maniera stretta al tema della recitazione teatrale o cinematografica.

Un esempio? Quelli organizzati da medici che illustrano l’impatto su diversi aspetti della salute di determinate tecniche vocali.

Da non dimenticare, inoltre, è il focus sulla crescita personale e sulla gestione delle emozioni, due aspetti che fanno la differenza tra un attore bravo e uno sempre pronto ad alzare l’asticella.

Possibilità di specializzarsi

Chi sogna di fare l’attore, non per forza ha in mente la fiction e il cinema. Negli ultimi anni, soprattutto grazie al web, è aumentato esponenzialmente il successo degli stand up comedian. Trovare una scuola che permetta di specializzarsi in questo ambito o in altri non per forza legati alla recitazione cinematografica e televisiva vuol dire avere fatto centro nel proprio percorso di formazione.

L’importanza del corpo docente

Un altro aspetto importantissimo da considerare è ovviamente la qualità del corpo docente.

Nel momento in cui si esaminano i nomi, è cruciale assicurarsi che si tratti di professionisti aventi alle spalle, oltre all’esperienza in aula, anche un percorso sul campo nella propria disciplina non per forza lungo, ma distintosi per ragioni di qualità.

Focus sulle partnership

Altro aspetto di massima rilevanza riguarda le partnership. Quando si sceglie la scuola, è essenziale guardare con che realtà collabora nel campo delle agenzie di rappresentanza, degli uffici stampa e dei festival (molti aspiranti attori, dopo aver completato il proprio percorso formativo incentrato sulla recitazione, si focalizzano anche sulla regia).

Eventi dal vivo

Se la scuola organizza eventi dal vivo - open day, workshop aperti alla cittadinanza - è opportuno partecipare, in modo da iniziare a scoprire concretamente l’ambiente e a capire se fa al caso proprio ascoltando l’empatia e le sensazioni di pancia che rimangono quando tutto finisce.