L’arte della distillazione: i due metodi di Grappa Candolini

Dietro ogni sorso di Grappa Candolini si cela un sapere antico, una tradizione che ha saputo evolversi mantenendo intatta la sua autenticità. Al centro di tutto, l’arte della distillazione: un processo che richiede maestria, precisione e dedizione. Candolini utilizza due metodi di distillazione distinti ma complementari, che si uniscono in un blend perfetto per creare una grappa inconfondibile.

Il primo metodo è quello discontinuo su alambicchi, una tecnica artigianale che valorizza la manualità e l’esperienza del Mastro Distillatore. Le vinacce, selezionate con cura, vengono lavorate in piccole quantità, permettendo di concentrarsi su ogni singolo passaggio. Durante la distillazione, il Mastro Distillatore taglia con precisione le teste e le code, isolando il "cuore" del distillato. Questo cuore è ricco di aromi complessi, che conferiscono alla grappa un profilo unico e variegato. Il metodo discontinuo è l’essenza della tradizione: ogni distillazione è un atto di creazione, dove l’abilità umana fa la differenza.

Il secondo metodo, quello continuo su colonna, rappresenta la modernità e la ricerca della massima purezza. Le vinacce vengono lavorate fresche dalla sola spremitura di acini sani e incontrano questo processo di distillazione che eleva il grado alcolico e conferisce estrema purezza alla grappa. Il risultato è un gusto fresco e pulito, che esalta la purezza delle materie prime.

Questi due metodi, apparentemente opposti, si incontrano in Grappa Candolini, dando vita a un blend equilibrato e armonioso. La combinazione del metodo discontinuo, con le sue sfumature aromatiche complesse, e del metodo continuo, con la sua limpidezza e purezza, è il segreto del gusto unico di Candolini.

Ma non è tutto. Grappa Candolini è il risultato di un intero processo che include la selezione delle migliori vinacce, il controllo rigoroso della qualità e l’affinamento nelle cantine di Via Resegone, a Milano. Qui, in un ambiente termicamente perfetto, la grappa riposa in giganteschi tini di rovere francese, sviluppando sfumature ancora più raffinate.

La distillazione, per Candolini, è un’arte che unisce tradizione e innovazione. È la capacità di preservare i saperi antichi, trasmettendoli alle nuove generazioni, ma anche di evolversi, adottando tecnologie moderne per rispondere ai gusti contemporanei. Questo equilibrio si riflette in ogni bottiglia: dal design iconico, ispirato alla femminilità e all’eleganza, al liquido cristallino che offre un’esperienza sensoriale unica.

Grazie alla sua storia e alle sue caratteristiche distintive Candolini non è semplicemente una grappa, ma una celebrazione dell’arte della distillazione, dove la qualità si incontra con la passione per il dettaglio. Con i suoi due metodi di distillazione, Candolini offre un prodotto che è allo stesso tempo tradizionale e innovativo, autentico e moderno. Una grappa che conquista il palato con la sua limpidezza, purezza e femminilità, dimostrando che l’eccellenza è il frutto di un’arte raffinata.