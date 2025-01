Trent'anni di Mau: la spettacolare galleria d’arte all’aperto che ha cambiato il volto del quartiere Campidoglio

Dipingere un muro per raccontare una storia, per denunciare un’ingiustizia, per dare una voce potente al cambiamento, per rendere più bello un pezzo di città. È quello che è successo a Torino nel quartiere Borgo Vecchio Campidoglio dove, esattamente 30 anni fa, è iniziata l’avventura del MAU – Museo di Arte Urbana, il primo pionieristico progetto italiano per creare un insediamento artistico permanente all’aperto all’interno di un grande centro metropolitano.

L’idea di Edoardo di Mauro, nata con il contributo di Carlo Giordano, Giovanni Sanna, Giacomo Soffiantino e Antonio Carena che per primi intravidero le potenzialità e la forza del progetto di didattica diffusa che nasceva dal basso con la gente del quartiere, oggi è realtà. 30 anni dopo i palazzi, le botteghe, i negozi e le saracinesche, le panchine del quartiere, che tra i suoi vicoli stretti e le case basse conserva inalterato il fascino originale di metà Ottocento, si sono trasformate nella tela di 100 artisti, italiani ed internazionali.

Oggi il MAU è un meraviglioso museo all’aperto, uno scrigno di curiosità e bellezza dove l’arte vive e respira con il cambiamento della luce del sole.

Il percorso, che si snoda attraverso le strade del quartiere, permette di scoprire 190 opere, 4000 mq, 100 artisti, giovani emergenti e artisti consolidati. Ciascun murale racconta una storia ed ognuno dei 200 murales merita di essere osservato da vicino.

Il simbolo del MAU è il murale che si può osservare in via Musinè 25 lato parete su Corso Svizzera, realizzata da Mercurio Salvatore Lo Grasso, intitolata Canto Metropolitano. L’opera raffigura un fitto tappeto di foglie che lascia intravedere una figura umana, di cui viene celato il viso; questo murale è uno dei primi realizzati nel 1995, simbolo del museo per la sua indubbia qualità.

Non meno importante è l’opera realizzata da Sergio Ragalzi nel 2002, intitolata “Mosche”, che esorta l’umanità a stare attenta, perché l’estinzione potrebbe portare ad una supremazia degli insetti.

Altri murales che portano un messaggio di tipo sociale sono ad esempio quello di Mono Carrasco, dal titolo Un altro mondo possibile, contro il razzismo (via Rocciamelone, fronte numero 16) e quello contro il femminicidio, Madonna di Kobane, realizzato da Diego Testolin sulla parete dell’oratorio della Chiesa di Sant’Alfonso (via Netro 3); toccano temi fortemente sociali le serrande di via Rocciamelone 1 dedicate alle donne afghane di Masoudeh Miri.

Il MAU è un luogo unico e affascinante, nato anche grazie al consenso e al contributo degli abitanti e ai commercianti del quartiere Campidoglio che, condividendo l’idea che l’arte può riqualificare un territorio, stimolare dibattiti e ispirare, concedono le parteti dei propri immobili per la realizzazione delle opere murali permanenti.

E proprio partendo dal desiderio di regalare bellezza alla città, dal 2014 l’arte del MAU ha valicato i confini della zona in cui è nato ed è arrivata con oltre 60 opere in altre zone della città e della prima cintura di Torino come Falchera, Mirafiori Sud, Vallette, Borgo Vittoria, Vanchiglia, Piazza Emanuele Filiberto, Beinasco, Rivalta, Nichelino.

In tutti questi anni, grazie al prezioso contributo di Angelo Barile, Enzo Bersezio , Alberto Garino, Barbara Bordon, Alessandro Di Mauro e Roberto Mastroianni, sono state tante le opere murali realizzate, così come le collaborazioni avviate con diversi enti e varie istituzioni della città di Torino; a titolo d’esempio ricordiamo l’Associazione Commercianti ed Artigiani di via Luini, il Museo Diffuso della Resistenza, l’Accademia Albertina, Avvalorando, le Case di Quartiere di Torino e, non meno importanti, diverse scuole con cui si sono realizzati laboratori didattici.

Sin dai primi anni il MAU lavora in collaborazione con Oikos. Colore e materia per l’architettura, che fornisce vernici ecosostenibili per la realizzazione delle opere, con un occhio di riguardo anche all’ambiente.

