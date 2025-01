Cinque piattaforme (più una): UniTo apre nuove porte per fare innovazione con le imprese

Aerospazio, ma anche comunità energetiche rinnovabili, futuro dell’idrogeno, plastiche sostenibili e riuso dell’acqua. C’è una risposta (quasi) per tutto tra le Piattaforme Scientifiche dell’Università degli Studi di Torino . Presto anche per l’intelligenza artificiale.

Ricercatori da 27 dipartimenti

Sono le sei “squadre specializzate” (cinque più una, in realtà, al momento) formate da ricercatori che provengono da discipline diverse dei 27 dipartimenti di UniTo - da Filosofia a Medicina - e che si propongono al mondo delle aziende per sviluppare percorsi di innovazione attraverso “corsie preferenziali”.

Sempre più Terza missione

“Quando si parla di Università si pensa a didattica e ricerca - dice Guido Boella , delegato del rettore di UniTo per i rapporti con le imprese -, ma gli atenei si occupano anche di trasferimento tecnologico e della cosiddetta terza missione. Ci sono moltissimi fondi di diversa natura e origine che sostengono progetti e strumenti per questo fine: l’obiettivo finale è sempre collaborare con le imprese. Come ateneo vogliamo aprire delle porte ulteriori: 5 piattaforme che faranno da collegamento tra i due mondi di Università e impresa”.