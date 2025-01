Per i suoi 150 anni il Caffè "Baratti & Milano" inaugura un nuovo ristorante guidato da Ugo Alciati

Dal 30 gennaio aprirà il "Ristorante Baratti & Milano", guidato dallo chef stellato Ugo Alciati. Un progetto che, in linea con la qualità dell’omonimo Caffè storico, proporrà un’esperienza gastronomica d’eccellenza.

Il ristorante serale esalterà la cucina piemontese con un tocco contemporaneo, offrendo piatti raffinati e ingredienti selezionati. L’elegante atmosfera si inserisce nella storicità del locale, esaltandone l’identità. La presenza di Alciati rafforzerà così il ruolo di Baratti & Milano come punto di riferimento dell’alta cucina torinese in un luogo dove passato e futuro si incontrano in perfetto equilibrio.