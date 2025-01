Pinerolo: il ‘Tempo’ scattato nelle sue varie sfaccettature

Quest’anno hanno scelto di raccontare il ‘Tempo’, immortalandolo con la macchina fotografica nelle sue varie sfaccettature. Sono oltre 50 le opere di 13 fotografi dell’associazione fotografica Atlante che sono in esposizione, fino a domenica 2 febbraio, nel Salone dei Cavalieri di viale Giolitti 7 a Pinerolo. Le stampe, ad alta definizione a pigmento, accompagnano in un viaggio dove il Tempo è visto attraverso il suo carattere scientifico o in relazione alle attività umane, ma è anche il fondamento indiscusso della fotografia che sa raccogliere attimi e trasmettere emozioni. Gli orari di questa ottava edizione della mostra annuale sono: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 e sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19. L’ingresso è libero.