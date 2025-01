A Carmagnola un ciclo di incontri per un uso consapevole dello smartphone e della rete

Carmagnola, un ciclo di incontri per un uso consapevole dello smartphone

Educare all’uso responsabile della rete e della tecnologia è oggi una sfida cruciale per genitori, insegnanti e giovani. Il crescente utilizzo di smartphone e piattaforme digitali ha reso internet un ambiente ricco di opportunità, ma anche di insidie, che richiedono consapevolezza e competenze per essere affrontate in modo sicuro.

Su questi temi, a Carmagnola prende il via un ciclo di incontri gratuiti dedicati alla cittadinanza, con l’obiettivo di fornire strumenti e informazioni utili per navigare nel mondo digitale in modo responsabile.

L’iniziativa si terrà presso la Biblioteca Civica Rayneri-Berti, ospitata all'interno del Museo Civico di Storia Naturale (Parco Cascina Vigna - via San Francesco di Sales, 188), e sarà curata dalla dottoressa Marisa Bobbio, pediatra dell’ASL TO5, e dal professor Roberto Marcotti, docente dell’IC Carmagnola 1.

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione ai numeri 0119724278 – 3939327049 (anche WhatsApp). L’iniziativa è promossa dalla Città di Carmagnola e dalla Biblioteca Civica, con la collaborazione di ASL TO5, FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri e IC Carmagnola 1.

L’iniziativa si articola in tre appuntamenti, ciascuno focalizzato su un aspetto chiave dell’uso delle tecnologie digitali.

Giovedì 6 marzo, ore 18.00-19:30

Uso consapevole dello smartphone – Caratteristiche e rischi dell’ambiente digitale – Cyberbullismo.

Il primo incontro affronterà le strategie per un uso equilibrato dello smartphone, approfondendo il fenomeno del cyberbullismo e le sue implicazioni psicologiche e sociali.

Giovedì 20 marzo, ore 18.00-19:30

Cyber sicurezza – Diffusione di dati sensibili e relative conseguenze (pedofilia, adescamento, ricatto ed estorsione, furto di identità). Sarà ospite il relatore aggiunto Massimiliano Faudarole, esperto di cybersicurezza con un’esperienza pluridecennale, che offrirà uno sguardo tecnico su come proteggere al meglio la propria privacy e difendersi dalle insidie del web.

Giovedì 3 aprile – ore 18.00-19:30

Uso e dipendenza dai social media – Challenge – Gaming online

I social network e le piattaforme di gaming sono ambienti digitali coinvolgenti, ma possono generare dipendenza e influenzare il comportamento dei più giovani. L’ultimo incontro analizzerà il fenomeno delle challenge online, il rischio dell’iperconnessione e l’impatto dei videogiochi sulla socialità e sul benessere psicologico.

Per il Sindaco Ivana Gaveglio: “Educare all’uso responsabile della rete è fondamentale per prevenire situazioni di rischio e promuovere un rapporto sano con la tecnologia. Il ciclo di incontri vuole offrire strumenti pratici e conoscenze utili a famiglie, insegnanti e ragazzi per affrontare il mondo digitale con maggiore consapevolezza”.