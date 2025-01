Cortili trasformati in discariche: "Che fine ha fatto l'impresa di pulizie?"

Spazzatura accumulata da settimane, panchine rotte, via vai di topi e oggetti abbandonati dove capita. Difficilmente il cortile del comprensorio Atc di via Biglieri, a Nizza Millefonti, vincerà la medaglia d'oro per la miglior pulizia. Da mesi, infatti, piovono denunce e segnalazioni (accompagnate da ricche foto che lasciano poco spazio all'immaginazione), tanto che persino il presidente della Circoscrizione 8 - Massimiliano Miano - si è mosso di recente per un sopralluogo a due passi dal Cto. A preoccupare sono le pessime condizioni delle parti comuni. «Siamo abbandonati a noi stessi», afferma una residente, affacciata al balcone. «I cortili sembrano una succursale di un deposito Amiat, alcuni portoni sono rotti e poi ci sono piante che crescono a dismisura».

Manca l'impresa?

Per gli inquilini mancherebbe l'impresa chiamata a tenere in sesto il cortile. Da qui il continuo proliferare di sacchi, sacchetti e masserizie. Fattore che Atc smentisce categoricamente, spiegando come lo scorso novembre sia stato avviato il nuovo appalto del servizio di pulizie. "Ma tra i palazzi, a causa del continuo accumulo di masserizie e rifiuti ingombranti, è ormai fissa la presenza di topi e blatte - così Miano che chiede un intervento -, D'estate è anche peggio, la situazione può diventare davvero una bomba a orologeria". Qualcosa, va detto, è stato anche fatto. I problemi, infatti, non sono nuovi per Atc che ha già ricevuto numerose segnalazioni in passato. Proprio l'Agenzia ha confermato di essere al lavoro per rovesciare le polemiche.

La replica

"Periodicamente - replicano da corso Dante -, vengono disposti interventi di deblatizzazione e derattizzazione, per far fronte all’accumulo di masserizie e rifiuti ingombrati. Nei giorni scorsi abbiamo già fatto eseguire un intervento straordinario di pulizia e sgombero dei materiali depositati in modo improprio nelle aree cortile". Nella speranza che la situazione non precipiti nuovamente.