Crollano calcinacci in palestra, la cupola della discordia chiude altri due mesi

Nei giorni di riapertura della piscina Lombadia arriva un’altra tegola per la Circoscrizione 5. La storica cupola De Panis di via Sansovino, nel quartiere Lucento, dovrà restare chiusa per lavori urgenti.

Dopo solo due anni di riapertura, un crollo di calcinacci nella palestra, registrato lo scorso autunno proprio vicino a uno dei canestri del campo, ha costretto il settore edilizia sportiva del Comune di Torino a intervenire per mettere in sicurezza l’impianto, con la conseguente chiusura al pubblico.

45 giorni di lavori

Argomento trattato durante l’ultima commissione Sport convocata in Circoscrizione 5. “La caduta dei calcinacci dalla cupola ci ha costretto a intervenire con un sopralluogo - spiegano dal Comune - Abbiamo fatto una analisi termografica di tutta la cupola scoprendo che è reale il rischio che si possano verificare ulteriori piccoli distacchi. Per il 10 di febbraio, dunque, inizieremo con i lavori di spicconatura che ci consentiranno di riaprire la cupola”. I lavori dovrebbero durare un mese e mezzo, riconsegnando la struttura a fine marzo.

Anni di problemi

Quella della cupola “De Panis” è una storia travagliata: l’impianto sportivo di strada Altessano, infatti, era rimasto chiuso dal gennaio 2020 all’ottobre 2022 per urgenti lavori di ristrutturazione, che avevano riguardato la pavimentazione, i canali di areazione e la bonifica dell’amianto.

La "De Panis" ospita l'istituto Boselli di via Sansovino 150 per le attività scolastiche al mattino e tre associazioni sportive: l'Asd Luini, l’Asd Kolbe e l’Asd Victoria Pallacanestro. L’impianto è unico a Torino per l’omologazione della Federazione Italiana Pallacanestro, che consente di disputare partite di campionato di serie D. Per far fronte alla situazione, la Kolbe ha chiesto ospitalità alla palestra Trecate, mentre la Victoria Pallacanestro ha trovato temporanea accoglienza a Venaria e a San Mauro Torinese.

Malumore alla 5

“Ritrovarci dopo così poco tempo con i calcinacci che cadono non è certo una buona notizia. Mi chiedono se siano state fatte delle verifiche su chi ha vinto l’appalto, le fragilità strutturali del resto sono apparse evidenti” così la consigliera di Sinistra in Comune, Deborah Montalbano. Perplesso anche il consigliere di Fi, Antonio Canino. “È incredibile che si sia verificato un nuovo problema alla struttura, in così poco tempo”.

[Il coordinatore allo Sport, Luigi Borelli]

“La Città aiuterà le associazioni a far fronte a questo problema?” si domanda la consigliera del Pd, Alice Arena. Per il coordinatore allo Sport della 5, Luigi Borelli “è necessario, prima di ogni altra cosa, riconsegnare il palazzetto alla scuola e alle associazioni che lo utilizzano nei tempi previsti. In massima sicurezza, nella certezza che non ci siano pericoli per gli utenti. Confido nel lavoro dei tecnici comunali che considero assolutamente affidabili”.