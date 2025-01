Donna di 85 anni dispersa a Val della Torre: i vigili del fuoco la trovano sana e salva

E' stata ritrovata sana e salva la donna di 85 anni dispersa dalla serata di ieri in località Burlera, a Val della Torre.



Scattato l'allarme, le operazioni di ricerca e recupero hanno visto impegnati gli uomini dell’intervento del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) dei Vigili del Fuoco di Torino, che hanno fatto ricorso anche all’elicottero Drago. L'hanno trovata dopo che era caduta nel torrente Casternone.



Una volta individuata, la donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale Molinette di Torino per essere affidata ai medici per le cure del caso.