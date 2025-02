L'appello di Cna Piemonte: più attenzione per le micro e piccole imprese

La notizia era nell’aria, l’annunciato taglio di 25 punti base apportata dalla Banca Centrale Europea porta il tasso di riferimento al 2,75%. Quello sui rifinanziamenti principali scende al 2,90% e quello sui prestiti marginali al 3,15%. “Un atto doveroso se si vuole far crescere l’economia. - afferma il Segretario di CNA Piemonte Delio Zanzottera - L’aumento della cassa integrazione con il numero di ore richieste più che raddoppiate rispetto ai livelli pre covid (426,5), la difficoltà conclamata in alcuni settori di produzione, come il comparto della moda e quello degli orafi, che riguardano da vicino migliaia di lavoratori sono a testimoniare la grande difficoltà di un sistema di impresa. Un clima di incertezza evidenziato anche dallo studio che Cna ha redatto nello scorso mese di dicembre e che racconta di una paura evidente del settore produttivo nel guardare al futuro. “Appelli che noi come Cna Piemonte – afferma il Segretario Zanzottera – avevamo già lanciato diversi mesi fa. Occorre potenziare le politiche creditizie e rendere più fruibile l'accesso al credito per le micro e piccole imprese se vogliamo credere in uno sviluppo concreto del nostro settore manifatturiero”.



In un articolo pubblicato su Limes un paio di anni fa, Giuseppe Berta, storico della Fiat affermava che solo un aspetto poteva salvare il nostro sistema imprenditoriale post covid: “occorre riorganizzare le filiere per essere competitivi sul mercato ma per fare questo occorrerà fornire ampio credito in modo da consentire una ripartenza concreta”.



“Le politiche sbagliate e scellerate adottate in passato dalla Banca centrale Europea sono state assolutamente deleterie e hanno messo in estrema difficoltà il comparto produttivo in particolare le micro e piccole imprese, un salasso che poteva essere evitato con più lungimiranza e attenzione. Ora è venuto il momento di invertire questa politica e, in accordo con il sistema bancario italiano, si trasferiscano finalmente alle imprese gli effetti benefici ricevuti dai cinque tagli consecutivi del costo del denaro allentando i criteri di concessione dei prestiti in particolare ad artigiani e piccole imprese - conclude il Presidende di Cna Piemonte Giovanni Genovesio.