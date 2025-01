Mirafiori, ecco la soluzione per il reparto mascherine: un anno di proroga per la solidarietà dei 250 lavoratori

“L’accordo è positivo – dichiara Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino –, ma è evidente che si tratta di una soluzione ‘tampone’, che ci dà la possibilità in questi 12 mesi di trovare una collocazione definitiva per questi lavoratori. Per noi la priorità è farli rientrare in fabbrica al più presto, non è accettabile la prospettiva di passare da un ammortizzatore sociale all’altro”.



"Abbiamo voluto nell'immediato tutelare 251 lavoratori che dal 15 febbraio avrebbero potuto trovarsi senza lavoro e senza ammortizzatori sociali - aggiunge Gianni Mannori, responsabile Mirafiori per Fiom Cgil -. È chiaro che la vera soluzione sia per loro che per gli altri circa 2800 lavoratori ancora in cassa integrazione saranno delle produzioni in grado di saturare tutti gli addetti e la sola 500 ibrida, seppur rappresenti una importante boccata d'ossigeno, non è ancora sufficiente. Per questo continueremo con forza a chiedere nuovi modelli come abbiamo fatto fino ad ora".



Sara Rinaudo, segretario territoriale Fismic Confsal di Torino, aggiunge: "E' un piccolo passo, sicuramente positivo, per continuare a garantire l'occupazione dei lavoratori dell'ex reparto mascherine di Mirafiori. Non è solo una misura di tutela, ma un’opportunità per rafforzare la professionalità dei dipendenti attraverso piani formativi strutturati e incontri di verifica trimestrali. Non basta, è fondamentale che il Ministero del Lavoro intervenga approvando il rinnovo per il prossimo anno”. “L’obiettivo che dobbiamo perseguire tutti sinergicamente è chiaro: stop ai palliativi, occorre difendere l’occupazione e accompagnare la transizione industriale con strumenti strutturali, senza lasciare indietro nessuno. Continueremo a lavorare affinché gli impegni presi siano rispettati e affinché si aprano prospettive di lungo termine per il sito produttivo di Mirafiori e per l’intero comparto automotive”.